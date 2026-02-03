賴稱「對陸聯繫愈低」台灣經濟愈好？謝寒冰：很愛腦補

總統府3日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，賴清德出席發表談話。（資料照片/姚志平攝）

總統賴清德3日表示，台美對等關稅談判取得讓國人滿意，讓世界稱羨的成果；賴還稱對中國大陸投資聯繫愈低，台灣經濟反而愈好。媒體人謝寒冰質疑，賴很喜歡給人扣帽子、腦補，甚至真的以為國民會對掏空台灣覺得高興？要不然可以趕快斷絕跟大陸一切聯繫？

謝寒冰3日在《新聞大白話》節目直言，賴清德真的是活在自己的幻想世界中？這次台美關稅國人滿意、世界稱羨？哪一個世界稱羨了？誰滿意了？賴清德是以為大家都跟他一樣，像奴才一樣嗎？美國莫名其妙徵了我們15％對等關稅，結果賴還很高興？然後現在要開放多少市場，到現在還不敢跟我們講？然後我們台灣還要對美國輸出5000億美元投資，賴會覺得大家很高興這件事？

「你到底是怎麼了？有毛病嗎！」謝寒冰質疑，而且還做這種莫名其妙的統計，說跟中國大陸投資的聯繫愈少，台灣經濟愈好？那太好了，賴現在可以直接宣布「三不政策」，直接跟中國大陸斷絕往來，那台灣就飛天了？為什麼不這樣做？「那不是很奇怪？那就是你的問題了！」都已經觀察出這麼明顯的趨勢了，那還跟中國大陸「勾勾纏」幹什麼？就趕快斷絕跟中國大陸的一切聯繫不就好了？

謝寒冰指出，賴清德很喜歡莫名其妙給人栽贓、扣帽子、腦補，前兩天一直在那邊扯什麼顏寬恒條款、中天條款，今天又說國民黨就是要「二次西進」？自己在那邊幻想，自己射箭、自己畫靶。更好笑的是賴說要攜手美國、走進國際，「你是掏空台灣、『送給國際』吧？」

謝寒冰直批，把台灣幾十年來辛辛苦苦累積的成果掏空、送給美國，這就是賴清德在做的事情，還好意思講？然後講了一百次的民主大同盟、非紅供應鏈，但有聽過川普提過嗎？有聽過美國提過嗎？人家美國要的，就是台積電、上下游供應鏈整個搬到美國這麼明白。

謝寒冰直呼，如果不懂的話，就去問問美國商務部長盧特尼克，看看他怎麼講的？「還在自我幻想？還在自我欺騙！」

