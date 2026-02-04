賴稱「找好老師不如找好書」遭斷章取義？LINE留言暴動

賴清德3日出席在世貿一館舉行的「第34屆台北國際書展」開幕典禮，參觀設展攤位並買書。（資料照／趙雙傑攝）

總統賴清德3日出席台北國際書展致詞時表示「找好老師不如找本好書」，引發全國教育產業總工會（全教產）不滿並發出聲明抨擊。總統府發言人郭雅慧表示相關說法遭斷章取義，與賴總統原意完全不符。但這句話引發熱議延燒，讓LINE網友發出破千則留言砲轟賴。

賴清德說「找好老師不如找本好書」，粉專「林北看台灣」發起表情符號投票，選笑臉「閉嘴道歉」者破5千，按讚「支持總統」者僅1千多。有網友疑似緩頰指出「這句話有點斷章取義，前面他其實講了一些鋪陳，才接這句」，但被吐嘈「不管怎樣鋪陳，都不應該出現這一句」。

總統府澄清報導引發LINE平台破千網友留言：「盡信書不如無書，師者，傳道、授業、解惑，現在還要教會學生最重要的，就是判斷力」、「找好的總統不如找AI」、「快要把全台灣得罪光了」、「每次都要幫賴桑『善後』，辛苦發言人了」、「結論就是他沒碰到好老師」、「可以閉嘴嗎？林北保證你只有這一任」、「連話都詞不達意，怎帶領國家」、「蔡啟芳以前說『老師都是王八蛋』，民進黨從以前就很討厭老師」、「老師當年沒教，不會講話不如不要講話」、「草包」、「讀書不如家裡開能源公司啦」、「別人講你就是斷章取義，你講別人都振振有詞？」

綠委吳思瑤3日發文PO出賴清德在書展買書的側拍畫面，直呼「自己買的書，自己排隊結帳。看到喜歡的書，賴威廉開心得像個孩子！」令人想起前閣揆蘇貞昌幫孫女買漫畫卻報統編的往事。脆友開嗆「排隊買書有什麼好宣揚的？難道你們民進黨買東西都是用搶的嗎？」

