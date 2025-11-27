賴稱「2027武統台灣」前台積電工程師：輝達敢來台北嗎？

賴清德總統指出，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備。 前台積電工程師、國民黨北市議員曾獻瑩說，此言論不但讓國人非常恐慌，也讓外資不敢投資台灣。 （台北市議員曾獻瑩提供／張珈瑄台北傳真）

賴清德總統26日舉辦國安高層會議，並在記者會宣布，北京當局以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高台灣周邊演習與飛彈侵擾，企圖以武逼統、以武逼降。 前台積電工程師、國民黨北市議員曾獻瑩27日指出，賴總統這樣講輝達、Google還趕來台北嗎，蘋果也不敢把晶片訂單下到台灣台積電，言論不但讓國人非常恐慌，也讓外資不敢投資台灣。

曾獻瑩直言， 賴總統應該要以和平為目標，讓外資放心、讓國人放心、讓大家敢投資台灣， 這才是對台灣最大的和平保障。

