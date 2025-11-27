賴稱「2027武統台灣」…總統府急澄清 被抓包偷改3字挨轟：死不認錯

賴清德總統昨天召開記者會，提到大陸將於2027年武統台灣。（資料照／總統府提供）

賴清德總統昨（26）日召開記者會，提到北京當局以2027年完成武統台灣為目標...企圖以武逼降。此言一出震驚外界，因美國總統川普不久前才自曝大陸不會在他任內（2028年前）攻台、近來美方報告也認為2027年非攻台時間點？惟總統府昨晚緊急聲明指賴非「證實」中共2027年要武統，這是錯誤的片面解讀，強調賴是指中共以2027年做好武統的軍事「準備」為目標。不過，賴清德的臉書貼文，被抓包偷偷修改了3個字，挨轟死不認錯。

總統府發言人郭雅慧昨晚表示，部分媒體稱賴清德「證實」中國大陸將於2027攻台，這是錯誤的片面解讀，並解釋賴清德所指的是，大陸正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，同時也透過軍事以外的各種複合式威脅；她並說所謂2027年的時間，在包括美國國會近期報告所稱，是大陸領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

對此，國民黨立委王鴻薇昨晚在臉書發文問道：「賴總統，到底誰出錯？」她指出，不少人發現，賴清德社群媒體、總統府網站的全文，從「武統台灣為目標」，變成「武統台灣『的準備』為目標」，悄悄加了3個字。

賴清德的臉書發文，被發現悄悄修改了3個字，從「武統台灣為目標」，變成「武統台灣『的準備』為目標」。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

王鴻薇認為，總統身為三軍統帥，謹言慎行是最低標準，這樣公然造謠，無疑是把人民生命財產安全，當成政治操作的犧牲品。她痛批，賴清德和總統府要向全國人民道歉都來不及，卻牽拖媒體原文報導是「片面解讀」，死不認錯的嘴臉，愧對總統之位。

