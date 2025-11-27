賴稱「2027武統台灣」！被抓包急改3字挨酸：偉大的萊爾校長絕不能輸

總統賴清德昨日召開記者會，記者會的內容提到「北京當局也以2027年完成武統台灣為目標」，此言一出人心惶惶，總統府則駁斥是錯誤的片面解讀並被抓包更改３字。對此，國民黨前發言人鄧凱勛酸「也是」，一定都是人民的錯，畢竟偉大的萊爾校長是絕對不可能輸的。

總統賴清德。（圖/資料照）

鄧凱勛今天（27日）在臉書發文表示，賴清德昨日召開記者會，記者會的內容提到「北京當局也以2027年完成武統台灣為目標」，此言一出人心惶惶，搭配近期爭議不斷的民防手冊，不禁讓人要問，難道台海真的要戰爭了嗎？遺憾的是，當民眾感到恐慌，總統府的第一反應不是安撫，而是指責民眾「錯誤的片面解讀」。也是，一定都是人民的錯，畢竟偉大的萊爾校長是絕對不可能輸的。

圖取自鄧凱勛臉書。

鄧凱勛指出，然而若總統所言無誤，總統府又何必在事後的新聞稿中，悄悄將原話修正為「完成武統台灣『的準備』為目標」？這種「校正回歸」的小動作，恰恰暴露了府方的心虛與總統的失言。更讓人質疑的是，賴總統此時此刻拋出這種言論，到底居心何在。莫非發現自己民調慘輸前總統蔡英文，2028大選民進黨恐怕沒有非他不可，想主動掀起台海危機，讓他能繼續操弄「抗中保台」的神主牌，激起恐慌來鞏固個人威望？

再者，鄧凱勛直言，賴總統也沒講清楚，一下豪擲1.25兆新台幣，縱使是用特別預算，但國家的資源有限，這些額外的支出與舉債，會不會造成現在或是未來的社福、教育等預算排擠。鄧凱勛強調，總統的高度，一言興邦一言喪邦，尤其是在這麼敏感的議題上，動輒牽動國際甚至國人同胞的敏感神經，賴總統與團隊應該檢討自己在外交與國安層級上缺乏細膩與謹慎，而不是把錯全部推給聽了賴總統的話，而憂心不已的台灣人民！

