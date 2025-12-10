賴籲在野勿擋國防預算 AIT樂觀看待

賴清德總統喊話在野黨不應該在程序委員會封殺國防預算特別條例。圖為賴清德總統（左）10日出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，頒贈獎座給印尼法律援助與人權協會主席Julius Ibrani（右）。（范揚光攝）

大陸近日升高區域情勢，賴清德總統10日表達堅定維持現狀，也會提升國防力量立場，喊話在野黨不應該在程序委員會封殺國防預算特別條例，但藍委直言周五院會審查機率偏低。美國在台協會（AIT）處長谷立言則說，對於相關特別條例在立院的審議，「保持相當樂觀」。

共軍近日逼近台灣周邊海空域，更在日韓周遭進行軍事演訓，賴清德昨批評，這是非常不恰當的行為，台灣堅定反對用暴力或脅迫方式，改變區域和平穩定的單邊行為，呼籲中國應體現大國責任。

賴清德喊話在野黨，對於外來的威脅應該團結一致對外，盼在野黨理性務實面對國防特別預算，不應在程序委員會就封殺，希望能夠進入委員會審查，應該刪減、調整的地方，根據民意進行審查。

谷立言昨接受媒體專訪時駁斥外界對「增加國防預算是挑釁中國」的說法，認為許多國家擔心的是台灣長期對國防能力投資不足，增加發生衝突的風險，因此「我們對此保持相當樂觀」。

谷立言表示，在美國看來，理想中的終局或是針對兩岸緊張與問題的解方，應是由兩岸雙方透過對話，尋求雙方人民都能接受的解決方案；他相信要讓這樣對話可能發生的前提之一，就是台灣具有可信的防衛能力。

他強調，一個脆弱的台灣，不會創造出有利於對話的條件，只會招來更多脅迫與更多威脅，因此認為，「和平與對話」必須與「嚇阻」共存。

民眾黨立委林國成表示，美國政府的預算案都會尊重國會立場，賴政府卻都不溝通，先跟美國談好就要求立法院通過，「是你在阻擋你自己」。藍委李彥秀則指出，賴總統情勒立院，根本是把立法院當作「行政院立法局」，要立院授權空白支票，視立委為「細漢」。