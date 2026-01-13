賴籲多咬耳朵 鍾東錦笑回總統身邊雜音多

苗栗縣大千醫院竹南院區13日動土，賴清德總統獲邀到場主持，致詞時告訴苗栗鄉親自己幫了在地許多大忙，還打趣說前縣長徐耀昌經常跟他「咬耳朵要資源」，要現任縣長鍾東錦「多學著點」、「多跟我咬耳朵」。鍾事後幽默回應，其實自己早就公開表達訴求，可能是總統身邊雜音太多，沒有注意到。

賴清德強調，自己不論擔任行政院長或總統，都非常照顧苗栗縣，這10年來中央給苗栗的總經費是2187億元，多年來中央給地方的錢，可以讓苗栗縣政府在2024年終歲計有剩餘。

廣告 廣告

賴清德透露，中央對苗栗非常支持，並笑說這要感謝前縣長徐耀昌，每一次來到苗栗，徐經常會跟他「咬耳朵」，直言「還缺什麼」。賴話鋒一轉打趣說「鍾縣長要學一下啦，你都沒有跟我咬耳朵，中央對地方的支持是不遺餘力的。」

鍾東錦昨天下午幽默回應，其實早就公開表達訴求，可能是總統身邊雜音太多，沒有注意到。目前縣內最迫切的需求還有設立科學園區實驗中學，若賴總統能指示推動科學園區實中設立，這才是真正造福竹、苗地區鄉親。

鍾東錦也直言，根據縣府財政統計，近10年苗栗縣創稅為3681億元，但統籌分配款僅有828億元，苗栗創稅總額逐年攀升，兩者差距將近5倍，形成「繳多、回少」，這也是苗栗財政長期面臨困境的主要原因之一。

鍾東錦表示，有句「悄悄話」特別想對賴總統說，「苗栗鄉親很熱情、很勤奮，也不自私，創稅比人多、拿得比人少，卻依然任勞任怨，希望中央能和我一起，多多疼惜我們苗栗這群可愛的鄉親。」