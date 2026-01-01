賴籲朝野攜手通過國防特別預算 國民黨團：先依法編足該編的預算

總統賴清德元旦談話。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

總統賴清德今發表元旦談話，籲朝野攜手盡速通過國防特別預算。立法院國民黨團下午回應，不論兩岸和平或朝野和解，啟動鑰匙都在賴手上，盼賴所領導的民進黨政府回頭是岸，依法編足該編的預算、撤回該撤法案與釋憲案。

國民黨團也期許，賴清德能展現兩岸善意互動的誠意，拿出一個國家領導人該有的高度，中華民國115年才可能以兩岸和平、朝野和解，展開新的一年，否則衝突、停滯、對立的責任，總統賴清德必須負起完全的責任。

國民黨團批評，賴清德領導橫跨行政、司法、考試、監察四權政府，卻違法拒編軍人加薪與警消福利預算，還違法啟動憲法法庭，宣告憲訴法修法違憲，更以不副署、不公告立院三讀通過法律，摧毀憲法、架空國會，實質獨裁。

國民黨團表示，啟動彈劾總統程序，就是給賴政府反省的機會，但賴卻以浪費時間回應人民憤怒；當人民對獨裁者失去耐心，人民會有更實際的作為，來維護中華民國得來不易的憲政法治及自由民主。

國民黨團提醒，民主真諦就在監督制衡，朝野和解不能只是口號，賴清德應放下固執的成見與意識形態，遵守憲法，追加行政院違法缺編、漏編預算，並就彈劾案至立院答辯，才是尊重憲法、守法總統新的一年最該做的事。

針對行政院提修社維法、兩岸條例，國民黨團回應，相關修法是標準管制言論、限縮人身自由的獨裁修法，國民黨團不可能同意，也絕不會縱容，後續會依據立法院議事程序，該怎麼做，就會怎麽做。

