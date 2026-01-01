賴籲朝野攜手通過國防特別預算 國民黨：高喊提升國家韌性販賣戰爭恐懼

總統賴清德元旦談話。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

總統賴清德今發表元旦談話，籲朝野攜手盡速通過國防特別預算。國民黨傍晚在臉書回應，賴元旦談話火氣滿滿、口誤連連，搞錯基本事實，令人憂心，如此氣急敗壞、神智不清的執政者，會繼續把國家惡搞成什麼樣子？

國民黨也批評，本該說明願景的元旦談話，賴清德卻忙著批鬥在野不審總預算，無視自己不依法編列總預算、扼殺軍警消權益在先；賴還嘲諷彈劾是浪費時間，忘記自己帶頭操弄大惡罷，讓台灣陷入空轉對立一整年。

國民黨表示，賴清德今年元旦談話抄去年從去年的3個方向，變成今年4個目標，但主軸都一樣：高喊提升國家韌性，實則販賣戰爭恐懼；自誇經濟繁榮紅利，實則送出護國神山；宣稱促進台灣團結，實則大搞惡罷撕裂。

國民黨認為，賴清德今年元旦談話通篇空話，沒回應人民訴求，只有了無新意的大內宣與情緒勒索，甚至連自己上任時間都搞錯，2026剛開機就當機了，這代表新的一年，賴清德仍沒有任何解決問題的能力。

國民黨表示，新的一年對賴清德只有一個期盼：停止製造仇恨與對立，心中少一點自己，多一點國家與人民。

