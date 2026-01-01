賴籲朝野攜手通過國防預算 許宇甄：應先推動朝野實質對談、修補社會信任

國民黨立委許宇甄。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

總統賴清德今以「韌性之島，希望之光」為題發表元旦談話，籲朝野攜手盡速通過國防特別預算。國民黨立委許宇甄批評，賴若仍自認肩負國家責任，應即調整執政心態，停止剛愎自用與鬥爭式治理，尊重制度、傾聽不同聲音。

許宇甄認為，唯有推動朝野實質對談、修補社會信任，放下對立、回歸憲政常軌，中華民國才能在內外壓力交織的關鍵時刻，找到穩健前行的出路。

許宇甄表示，賴清德執政以來，不但未正視社會分裂，反而主導全國大罷免，升高政治對立，讓仇恨動員取代公共理性，讓民主機制淪為政治鬥爭工具。但賴從未對這種撕裂社會的政治路線自我檢討，所謂和解團結只是口號。

許宇甄舉例，尤其在遭彈劾下，賴清德本應以謙卑面對社會質疑與監督，卻又一再甩鍋卸責、推諉責任，完全看不到一位國家領導人應有的政治責任感與格局。

許宇甄指出，國際社會早對賴清德領導風格高度質疑，《時代雜誌》就稱其是「魯莽的領導人」，當領導人缺乏自制與戰略判斷，只剩意識形態動員與政治對抗，如何讓人民安心？如何向國際社會證明台灣是理性、可預期、能維持和平穩定的夥伴？

對於賴清德今天元旦談話，許宇甄認為，內容空泛、缺乏反省，既未提出具體施政調整方向，也未正視人民真實處境；過去一年賴政府所謂的「經濟成果」，並未轉化為全民共享的生活改善，治理能力與分配正義嚴重失衡。

