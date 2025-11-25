賴籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
〔記者林哲遠／台北報導〕面對中國對日祭出旅遊禁令，國策顧問康銀壽近日透露，總統賴清德有交辦，「中國不去，我們去」，號召旅遊業者帶動赴日觀光熱潮，日本有事，台灣情義相挺，此舉遭外界質疑對國旅業者不利。行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，交通部也祭出多項優惠盼吸引更多國內外旅客。
卓榮泰今日在立院受訪時強調，推動國內旅遊是政府在新的中央政府總預算中，推升內需重要的一環，他近期假日也到桃園搭乘藍台鐵觀光列車「藍皮解憂號」全力來推動。
卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本；在國內旅遊，則留下來幫助國內觀光，交通部已研擬平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工國旅獎勵優惠、taiwan pass平日國旅優惠，都在在明年3月都會開始執行，希望加強國內觀光、引進更多國外旅客來。
