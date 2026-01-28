賴籲速審總預算、國防條例
記者王超群∕台北報導
總統賴清德二十八日主持將官晉任授階典禮時強調，面對國際局勢快速變化與灰色地帶威脅，國軍須持續精進實戰訓練，結合科技與人工智慧，打造「有效、可恃、現代化」的防衛力量，確保國家安全。台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，沒有鬆懈的本錢。
賴總統上午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹等人陪同下，主持二月份將官晉任授階典禮。
總統逐一恭喜晉任者，包括許志中晉任中將，許志中曾經擔任艦隊作戰及海軍計畫主管要職，是海軍戰術整合與多域聯合作戰重要推手。陳健中、盧建仲、林健源、徐文龍，四位晉任少將。無論是在輪型戰車研發、兩棲船塢運輸艦監造、水下戰備偵巡及艦隊區域防空等各項任務，都全力以赴，達到提升國防自主量能、落實實戰經驗，建構堅實國防智庫等目標。
身兼民進黨主席的賴總統則在民進黨中執會上表示，中央政府總預算案及強化國家安全的國防特別條例，至今仍遭在野黨擱置，無法進入實質審查。他強調，「自由不是免費的」，嚴正呼籲立法院朝野各黨儘速完成相關法案審議，勿讓政黨利益凌駕國家整體發展之上。
其他人也在看
總統主持2月將官晉任 期勉國軍打造可恃的現代化防衛力量
賴清德總統今天(28日)上午主持2月份將官晉任授階典禮。總統表示，當前國際局勢瞬息萬變，面對現代化戰爭型態轉變與灰色地帶侵擾，國軍必須持續精進實戰訓練，發展各種克敵政策，並結合科技與人工智慧，打造「有效、可恃、現代化」的防衛力量，要讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯。 賴清德總統28日上午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同下主持2月份將官晉任授階典禮。 總統致詞時首先恭喜許志中晉任中將，肯定他擔任艦隊作戰及海軍計畫主管要職時，是海軍戰術整合與多域聯合作戰的重要推手；4位晉任少將的陳健中、盧建仲、林健源、徐文龍則是在輪型戰車研發、兩棲船塢運輸艦監造、水下戰備偵巡及艦隊區域防空等各項任務全力以赴，達到建構堅實國防智庫等目標。 總統表示，當前國際局勢瞬息萬變，威脅主義持續擴張，面對現代化戰爭型態的轉變與灰色地帶的侵擾，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，沒有鬆懈的本錢。 總統期勉所有國軍領導幹部，必須持續精進，努力建構可恃的現代化戰力，並將此份現念深耕在每一個部隊之中。總統說：『(原音)不僅要強化部隊的基礎訓練與聯合演訓量能，更要帶領中央廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
最新空污排放清冊出爐 較前一期整體減量約12%
（中央社記者張雄風台北28日電）環境部每2年更新一次空污排放清冊，今天公布最新一版（112年）統計顯示，整體空污排放較前一版（110年）減少近12%；將提前啟動第三期空氣污染防制方案（117年至120年）研訂工作，擘劃更全面的管制政策。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
農退保障跨步 張嘉郡喊提升老農津貼
為保障農民的退休生活，立法院已完成《農民退休儲金條例》修法，落實「政府多擔待，農民更安心」的精神。立法委員張嘉郡二十八日表示，保障農民退休生活完成第一步，呼籲朝野支持並盡快完成修法將老農津貼調升至每月一萬兩千元，以「雙軌並進」的方式，為台灣農民建構更完善的退休保障。張嘉郡指出，農退儲金制度立意良善，但推行至今全體農民覆蓋率僅約四十一%，其中二十至二十九歲的青農投保率更低至二十四%，她在委員會質詢時多次強調，關鍵原因在於「負擔太重」，對於看天吃飯、收入不穩的農民，原本「一比一」的提繳比例，對剛起步或揹貸款的青農而言確實是沉重壓力，導致參與意願低落。張嘉郡表示，三讀通過的修法版本，採納了她與多位委員的建議，將提繳分擔比例從原本的五五分，調整為「政府負擔六成、農民負擔四成」，意 ...台灣新生報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
合歡山下雪了 松雪樓積雪厚度約1.5公分
林保署南投分署表示，冷氣團南下夾帶水氣，合歡山昨日深夜溫度就降至零下，深夜十一點多開始下冰霰，溫度和水氣條件配合下開始飄雪，一夜斷斷續續的下，一早山上就是銀白世界。林保南投分署說，因為凌晨剷雪車就出門，加上下的冰霰及飄夾雪花並不多，一早天氣回暖已開始有融化狀態。松雪樓目前溫度一度（所以有融化現象)，積雪約一點五公分。合歡山武嶺地區因積雪及道路結冰，警方依現場天候狀況，即時啟動雪季交通疏導及安全維護勤務，自七時起實施限加掛雪鏈通行措施，並將視現場天候及交通狀況，機動調整，仁愛警分局表示，已派遣警力加強沿線交通疏導及管制措施，在此提醒民眾，上山前請確認車輛各項安全防護措施齊備，管制路段務必加掛雪鏈，並請配合警方交通管制，以確保行車安全，避免受罰。 ...台灣新生報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
泰國人民黨首席總理候選人納塔彭與民眾自拍 (圖)
泰國人民黨首席總理候選人納塔彭（右2）在曼谷掃街拜票時，持手機與選民自拍。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
張震收服老戲骨爹張國柱 張鈞𡩋讚嘆「越吃越香的白飯」
張震主演的《幸福之路》前晚（1╱28）舉辦特映會，張鈞𡩋觀影後大讚溫暖、充滿力量，「震哥的表演就像在吃1碗很有趣的白飯，看似沒有刻意設計，卻讓人越吃越香，越看越享受」。」導演瞿友寧則誇他是「史上最帥老爸」，就連王琄與曾寶儀都入戲直呼「忘記了他是大明星張震」，而張震的父親張國柱也特地觀賞力挺，直誇：「演得很好！」太報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
2025年出國人次飆新高 全年赴日衝673萬人次
出入境差距擴大至逾千萬人次，全年赴日旅遊就高達673萬人次(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
影/竹聯幫成員策劃泰女走私運毒 刑事局逮19人
以竹聯幫成員劉姓男子和1名吳姓男子為首的走私販毒集團，利用泰國女子以行李箱藏毒搭機來台，再層層轉交設斷點。刑事局溯源拘提19嫌送辦，並查獲市價6600萬元大麻磚。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
中職》中信兄弟參加美洲棒球冠軍聯賽！聯盟同意：鼓勵國際交流
中信兄弟球團受邀遠赴墨西哥參加第3屆美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），由於賽程適逢中華職棒新球季開打，中信兄弟預計由彭政閔教練帶隊，派出二軍陣容迎戰各國勁旅。中職會長蔡其昌隨後表示，在不影響二軍新賽季開幕賽的前提下，聯盟對於此類國際交流持「樂觀其成」的態度，並已正式核准。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
運動部》推動基層教練待遇改善 優化績效考核留住人才
針對基層教練最關切的「專業加給調升」及「績效考核機制」，今日立法委員柯志恩今日邀請運動部與中華民國專任運動教練協會舉行協調會，代表運動部出席的次長洪志昌同意將每3年一次績效考核，調整為考核一次（第1至3年）成績優異者（80分以上），第二次（第4至6年）可免考3年一次考核，於第7年到第9年再進行一次績效考核。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
盧秀燕挺過豬瘟遇禽流感！ 「關鍵35小時」謹慎嚴防
台中爆發禽流感事件，市長盧秀燕不敢輕忽，現在完整處理時序曝光！事實上1月26號晚間10點，有民眾舉報蛋場，疑似隱匿雞隻死亡後，台中市府在35小時內，完成蛋場稽查、採樣、封鎖，在確定禽流感反應通知是陽性結果後，人在議會的盧秀燕當場與局處討論，如何嚴防，並且立刻接受媒體訪問。 #禽流感#盧秀燕#雞蛋東森新聞影音 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
長者多重共病怎麼辦？ 醫、藥、食全人照護讓老年生活有尊嚴
好醫師新聞網記者張本篤／台南報導 圖：成大醫院高齡醫學部李欣玲醫師／成大醫院提供 這一代的七、八十歲高齡長者，許多都是犧牲了自己對健康和家庭顧，成就台灣經濟奇蹟與社會發展，一旦老了好醫師新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
聯邦投信入選「盡職治理資訊揭露較佳名單」
【記者柯安聰台北報導】臺灣證交所公司治理中心日前公布「114年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，本次評選共計35家機構投資人獲選，包括投信、銀行、保險、證券。聯邦投信於眾多36家投信公司中脫穎而...自立晚報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
年關將近台中爆禽流感疫情 衛生局急喊不用恐慌：徹底加熱煮熟就能殺死病毒
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導台中豐原蛋雞場爆出雞隻大量死亡，並驗出H5N1禽流感陽性，讓民眾為之緊張。台中市衛生局表示，禽流感病毒不耐高溫，根據科...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
獨家／聊天裝熟！婦買蚵仔煎 稱忘帶錢一去不回
獨家／聊天裝熟！婦買蚵仔煎 稱忘帶錢一去不回EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
年節將近! 賣場現辦年貨人潮 零食.乾果禮盒買氣好
財經中心／楊思敏、張智凱 新北報導距離農曆春節只剩兩個多星期，賣場年貨大戰開打，今年主打的是各種零食禮盒，不管是年輕人最愛的IP聯名，或長輩喜歡的堅果組合都有賣，還有傳統過年必備的臘肉、臘腸、年糕，都成列出來。即便是平日下午，賣場已經出現不少採買人潮。民視 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
《惡魔獵人5》動畫助攻銷量破1100萬套！傳6代全力開發中！_電玩宅速配20260128
可能連卡普空也沒想到，都已經2026年了，但2019年發售的《惡魔獵人5》居然會是他們過去九個月以來最暢銷的遊戲吧！在去年4月Netflix動畫的加持之下，《惡魔獵人5》在去年6月就宣佈銷售突破一千萬套，沒想到這股熱賣風氣延續到現在，過去九個月已經累積了將近250萬套的好成績。 當然大家最關心的還是六代到底什麼時候出，上個禮拜已經有外媒爆料六代正在全力製作中，不過自從五代製作人「馬修·沃克」與系列總監「伊津野英昭」相繼離開之後，六代究竟能否順利開發一直被打上一個大問號。如果《惡魔獵人》系列真的出了新作，你希望由誰當主角以及加入哪些劇情呢？歡迎留言讓我們知道喔。 （C）CAPCOM電玩宅速配 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高爾夫》柯普卡參加農保公開賽，沙伯、葛利芬額外獲遞補
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】五屆大賽冠軍Brooks Koepka（布魯克斯‧柯普卡）正式重返美巡賽戰場，首站安排了聖地牙哥之戰的Farmers Insura羅開Golf 頻道 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
賴喊話藍白別變卦「否則關稅變25％」 前大使轟：乾脆領美國薪水
美國總統川普於美東時間26日無預警上調韓國關稅至25％，理由是韓國國會尚未通過與美國達成的貿易協議，總統賴清德喊話藍白別變卦，否則美國可能提高對台關稅稅率至25%，甚至更高。對此，我駐紐西蘭前代表介文汲批評，作為台灣人應該保障台灣的利益，但賴清德怎麼會用川普的立場來威脅台灣人？「乾脆去領美國的薪水好了」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7則留言
星爵發威！新片《關鍵公敵》把《阿凡達》拉下票房寶座
由星爵克里斯普瑞特與蕾貝卡弗格森主演的電影《關鍵公敵》，以顛覆類型的創新敘事與緊湊刺激的節奏強勢席捲北美，上映首週末即以1110萬美金（約3.5億台幣）榮登美國票房冠軍，一舉將已連霸五週冠軍的《阿凡達：火與燼》拉下票房霸主寶座，氣勢銳不可擋。Yahoo娛樂訊息 ・ 21 小時前 ・ 發表留言