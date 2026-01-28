賴籲速審總預算、國防條例

總統賴清德（左）二十八日在總統府主持中華民國一一五年二月份將官晉任授階典禮，其中陸軍上校陳健中（右）晉任陸軍少將。 （中央社）

記者王超群∕台北報導

總統賴清德二十八日主持將官晉任授階典禮時強調，面對國際局勢快速變化與灰色地帶威脅，國軍須持續精進實戰訓練，結合科技與人工智慧，打造「有效、可恃、現代化」的防衛力量，確保國家安全。台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，沒有鬆懈的本錢。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹等人陪同下，主持二月份將官晉任授階典禮。

總統逐一恭喜晉任者，包括許志中晉任中將，許志中曾經擔任艦隊作戰及海軍計畫主管要職，是海軍戰術整合與多域聯合作戰重要推手。陳健中、盧建仲、林健源、徐文龍，四位晉任少將。無論是在輪型戰車研發、兩棲船塢運輸艦監造、水下戰備偵巡及艦隊區域防空等各項任務，都全力以赴，達到提升國防自主量能、落實實戰經驗，建構堅實國防智庫等目標。

身兼民進黨主席的賴總統則在民進黨中執會上表示，中央政府總預算案及強化國家安全的國防特別條例，至今仍遭在野黨擱置，無法進入實質審查。他強調，「自由不是免費的」，嚴正呼籲立法院朝野各黨儘速完成相關法案審議，勿讓政黨利益凌駕國家整體發展之上。