賴籲韓國瑜發揮功能 藍轟別有居心

針對立法院迄今未審查總預算及國防預算，賴清德總統2日再度點名立法院長韓國瑜要處理。（本報資料照片）

在野黨持續封殺中央政府總預算及國防特別預算的審查，賴清德總統2日喊話立法院長韓國瑜「發揮功能」，讓預算完成審議，這是立委職責，也是國會議長應該有的權責。國民黨立法院黨團書記長林沛祥指出，總預算卡關是行政院與民進黨政府違法在先，更別提立法院長的職責是維持議事中立，而非替行政院護航違法預算，賴清德不應將政治壓力轉嫁給立法院。

賴總統過去1年以來，已多次向韓國瑜喊話，雙方一度隔空交鋒。賴清德昨受訪表示，身為總統，對立法院長韓國瑜沒有批評，只有請託，希望他注重國家的長遠發展，「發揮功能」讓預算完成審議。對此，韓國瑜辦公室昨未回應。

廣告 廣告

民進黨政策會執行長吳思瑤昨也列出韓國瑜踐踏民主程序、不中立及不挺國家等三項罪狀；黨團書記長陳培瑜質疑，韓國瑜過去未能發揮調和鼎鼐能力，但未來2年時間，期待韓能後來居上。

國民黨立委林德福說，韓國瑜都是依據議事規則主持會議，面對各種議題都是客觀中立，也不會逾越尺度，民眾全看在眼裡，反而是賴清德現在不斷找韓國瑜麻煩，顯然有其目的性。他質疑賴想藉由政治操作，打下聲勢愈來愈旺的韓國瑜，不排除賴清德已經將韓設定為2028年總統大選的假想敵之一。

林德福舉例，民進黨當初認為國民黨台中市長盧秀燕可能是2028年在野黨共主，就不斷操作政治手段，希望拉低盧秀燕的聲勢；近期可能發現韓國瑜在民眾之間的喜好度愈來愈高，所以開始轉移目標。

他認為立法院是合議制，韓國瑜根本沒有權力為所欲為，賴清德想藉此打擊韓國瑜聲望，是絕對沒有效果的，不如好好處理國政，增加支持度。