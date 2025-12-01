賴系初選快倒光？曝邱議瑩聲量驚人飛躍 藍青年軍：反觀賴瑞隆隱形人戰法

民進黨2026高雄市長初選，4名候選人搶出線，其中以民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆具領先聲勢，邱議瑩也在30日舉辦大型造勢，前行政院長蘇貞昌、前總統陳水扁都發聲力挺。對此，前國民黨青年部主任陳冠安表示，面對邱議瑩聲量飛躍，賴瑞隆的戰法卻自甘當「隱形人」，更稱2026這一局，總統賴清德可能未戰就先輸一半。

陳冠安在臉書發文表示，正如他所預料，英蘇聯手之後，邱議瑩的聲量發生質的飛躍。以Google Trends的搜尋趨勢來看，在蘇貞昌站台的1130鳳山造勢之前，邱議瑩的聲量與賴瑞隆平分秋色，最多小有領先；然後1130當天，邱議瑩的網路聲量一飛衝天，單日7倍於賴瑞隆，也因此帶動整體聲勢，在過去30天內，邱2倍於賴。

廣告 廣告

陳冠安說，面對英蘇空軍聯隊強力進逼，賴瑞隆如何因應？他選擇單日掃3個菜市場，連陸戰都稱不上。這樣的騷操作，對於在新媒體時代，競選272萬人口的高雄市長來說，賴根本是自甘當隱形人，拱手將話題與聲量都給邱議瑩。對規則側重互比民調的初選來說，賴瑞隆這平靜如水的聲勢，根本是扶不起的阿隆。

陳冠安提到，距離民進黨高雄市長民調初選只剩大概6周的時間，伴隨著英蘇扁和湧言會重兵集結，新系不僅遲遲無法完成許智傑和賴瑞隆的整合，賴的隱形佛系戰法，更是勢必將被淹沒在社群時代的洪流之中。「新北蘇巧慧、台南陳亭妃、高雄邱議瑩，2026這一局，大賴可能未戰就先輸一半。」

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

