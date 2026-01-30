賴系對決非賴系？蔡其昌登記參選黨團總召 柯建銘2字回應曝

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民進黨立院黨團總召柯建銘，率先登記參選下一會期的黨團總召，同黨立委、中職會長蔡其昌昨（29）日也拋出震撼彈，宣布在大家的勸進與鼓勵之下，他選擇站出來登記，就被外界解讀是賴系對決非賴系。對此，柯建銘今（30）日上午堵訪時也回應2字，相關內容也隨之曝光。

蔡其昌表態登記參選民進黨團總召一事，受到各界高度關注，同時也被外界解讀是賴系與非賴系的對決，因此柯建銘的態度也成為關注的焦點。

快新聞／賴系對決非賴系？蔡其昌登記參選綠黨團總召 柯建銘2字回應曝

民進黨立委、中職會長蔡其昌。（圖／民視新聞）

對此，柯建銘今（30）日上午被媒體堵訪，被問及相關議題時僅簡短回應「謝謝」。記者進一步追問「怎麼看蔡其昌這個人選？如果還有總統加持的話？」時，柯建銘則未再回應。

稍早，蔡其昌受訪時也被問及外界解讀為「賴系對決非賴系」一事，他直言「沒有這個問題」。蔡其昌表示，自己與柯建銘私交甚篤，過去柯建銘擔任黨團總召、他擔任幹事長期間，雙方配合良好，「我也多次表達，柯總召是黨內不可多得的人才」。

蔡其昌進一步指出，柯建銘長期奉獻立法院黨團與民進黨，其努力與付出大家都有目共睹。他強調，每一個階段都需要有人出來承擔責任，民主政治與政黨政治的運作，本就是持續往前的必然過程；「對我來說，柯總召是民進黨過去貢獻非常多的重要人物，也是我們尊敬的前輩，不論結果如何，選後大家仍會一起合作，這是黨內正常的程序，也是不同階段的工作分工」。

