賴系立委提案修兩岸條例「刪除國家統一」 鄭麗文：賴清德就等著看吧

​解放軍圍台軍演才剛結束，民進黨賴系立委林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，將刪除「國家統一前」、「地區」等用語，落實台灣、中國一邊一國主張。國民黨主席鄭麗文今（4）日上午出席國民黨客家工作會議時質疑，總統賴清德剛向國際昭告不會宣布台獨，他的子弟兵就提出藐視《中華民國憲法》、直接挑戰法理台獨的法案，是林宜瑾想挽回自己瀕臨死亡的政治生命，還是賴清德私下授意玩兩手？賴清德會如何處理林的提案，國民黨就等著看吧。

鄭麗文批評，可悲台獨已淪為台灣政客的政治遮羞布，向來民進黨政治人物只要出現個人政治生涯的重大危機、貪腐無能時，就會搬出台獨這帖救命湯，這次提案的林宜瑾是已向檢調認罪，承認詐領助理費，是個十足的貪污犯。尤其就在賴清德剛剛向國際社會昭告說不會宣布台獨時，他的子弟兵在立法院提出來一個藐視《中華民國憲法》、直接挑戰法理台獨的法案，「我倒要看看，賴清德你會怎麼處理呢？」

鄭麗文強調，如果賴清德向國際社會所宣示的，不會宣布台獨是真的，那就趕快下架台獨黨綱啊？結果賴不敢回答她，如今他的子弟兵要在立法院提出這樣的法案，是不是又像過去一樣，因為林宜瑾不是第一個，另一位民進黨立委蔡易餘等人，都想挑戰《中華民國憲法》，想要遂行兩國論或法理台獨，最後連程序委員會都不敢送，就自己撤案了。鄭質疑，她很想知道賴清德的態度是什麼？是林宜瑾想要挽回自己瀕臨死亡的政治生命，還是賴私下授意玩兩手？就等著看吧！

另外前台灣民眾黨主席柯文哲近日拜訪立院朝野黨團、下鄉輔選動作頻頻，並決定親自出任民眾黨徵召的嘉義市長參選人張啓楷競選總幹事，對於藍白兩黨在2026年縣市長選舉的合作進展，鄭麗文也說，有關嘉義市長選舉，國民黨一直很積極在進行黨內協調，也尊重並密集在與嘉義市長黃敏惠溝通，一切還是要按照既定的步驟來走，藍白也一定會進行程序上的協調，最後一定能在嘉義市順利推出共同接受的人選。

鄭麗文指出，藍白對於合作都釋出最大的誠意跟善意，過程中不管是政策、選舉提名，還有國家大政方針，或是藍營智庫與民眾黨智庫的對接，溝通都是非常非常順暢的，她感佩民眾黨主席黃國昌的高度，也知道必須要放下一黨之私，為在野的力量，尋求一個最大的公約數，以期能順利在2026年大選贏得勝選，並在2028年時政黨輪替，下架總統賴清德。鄭強調，不只是黃國昌有這樣子的一個高度認知，國民黨也是一樣，就算不是國民黨提名的黨籍同志，只要是共推的人選，都會團結一致全力輔選。

