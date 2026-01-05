「賴系綠委」修兩岸條例藏心機？蕭旭岑預言：美國會叫賴清德擋下

民進黨立委林宜瑾近日提案修正《兩岸人民關係條例》，主張將法規名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除條文中「國家統一」相關文字。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（5）日示警指出，相關提案一旦通過民進黨團，後續恐被視為「法理台獨」動作，對兩岸關係帶來重大衝擊；但他研判，美國勢必會出手，要求總統賴清德擋下相關發展。

蕭旭岑5日在廣播政論節目《嗆新聞》中分析「綠委提案修兩岸條例」一事，並提出兩種可能性判斷。第一種是政治操作，藉由提案累積政治攻防籌碼，預期藍白陣營會在程序委員會擋下，民進黨即可反覆對外操作輿論。

不過，蕭旭岑強調，他更關注第二種可能性。他指出，林宜瑾被視為賴系立委，且該案已有28名立委連署，絕非零星動作，是否存在「唱雙簧」的可能，意在推動「新兩國論」的法制化。他認為，修憲門檻過高，但修法相對可行，若以修法方式落實新兩國論，將引發高度爭議。

蕭旭岑進一步質疑，當前賴政府對於立法院三讀通過的法律，已有不完全依循的前例，在此情況下，即便法案未通過，是否仍可能透過行政手段或憲法法庭解釋方式推動，值得高度警惕。他直言，政府掌握憲法法庭關鍵席次，未來不排除以釋憲方式處理相關憲法爭議。

蕭旭岑指出，此案仍有兩道關卡有待觀察，其一是民進黨團總召柯建銘的態度，是否真會由黨團層級推動；其二是行政部門是否會提出相對應的修法版本。目前整體情勢仍屬混沌未明。

他也提到，陸委會先前以「凝聚更多共識」回應相關議題，形同對提案潑冷水；但由於民進黨立委仍持續連署中，黨團最終如何處理，仍需進一步觀察。不過，蕭旭岑強調，只要該案一旦過了民進黨團關卡，後續恐怕難以收拾。

蕭旭岑警告，相關修法若被視為「法理台獨」，將觸及大陸《反分裂國家法》所列動武條件，勢必對兩岸關係造成劇烈衝擊。他甚至質疑，是否有人希望藉此升高衝突，為戒嚴或影響2028年選舉鋪路，這些都不能排除。

不過，蕭旭岑最後也指出，基於區域穩定與國際局勢考量，他判斷美國不會坐視事態擴大，最終仍會出手，叫賴清德將相關修法動向擋下。

