「賴系輸不起！」媒體人戳破挺憲派協議「這句有蹊蹺」：要讓陳亭妃沒權力

民進黨2026台南市長初選由立委陳亭妃勝出，她也在獲黨中央提名後火速拜會「挺憲」派議員，不過卻因為拒絕切割台南市議會前議長郭信良，導致整合進度受阻；媒體人羅旺哲指出，挺憲派議員提出的協議當中，有一句「大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選」，其實就是為了讓陳亭妃沒有權力。

「同為民進黨，為何要搞成這樣？」羅旺哲在《新聞大白話》節目中直言，從陳亭妃20日拜會台南市議長邱莉莉等人的畫面可以看到，在場的人都用「要吃人」的眼神看著陳亭妃，整體氛圍實在很奇怪。

羅旺哲指出，挺憲派議員提出的協議當中，有明確寫下「大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選」，簡單來說就是拿走陳亭妃的權力。羅旺哲批評，從此舉可以得到2個資訊，其一是賴系人馬輸不起，其次則是給了國民黨立委謝龍介一個著力點、有機會一搏。

