賴系輸不起？ 羅旺哲揪「挺憲派協議」藏暗招：要讓她沒權力

民進黨立委陳亭妃將代表民進黨參選台南市長，不過其日前拒絕台南「挺憲」派議員要求簽署與台南市前議長郭信良切割等3項協議，被解讀為整合困難。媒體人羅旺哲認為，協議中寫「大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選」，就是要讓陳沒有任何權力，也能看出賴系輸不起。

羅旺哲今（22）日在政論節目《新聞大白話》中指出，陳亭妃20日拜會挺憲派的台南市議長邱莉莉，卻像走錯教室般，氣氛實在很奇怪，在場的人看陳的眼神，都像要把她吃了一樣，令羅不禁直言，同為民進黨，為何要搞成這樣？

針對台南「挺憲」派議員要求陳亭妃簽署的協議中，其中一點寫道「大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選」，羅旺哲對此表示，此舉是要讓陳沒有任何權力；羅強調，從種種舉動會讓外界認為賴系輸不起，也會給謝龍介一個著力點，因民進黨在台南不是這麼團結，謝龍介有機會一搏。

另外，羅旺哲也特別提到，民進黨昨舉行中執會提名嘉義縣蔡易餘、台南市陳亭妃、高雄市賴瑞隆參選縣市長，但3人發言時，卻只有賴瑞隆有罵未來的對手柯志恩，顯然有點小家子氣；羅強調，賴在危機處理上不像傳統民進黨這麼有條理，未來面對美濃大峽谷、柏油山等問題時，若持續用這種態度，民進黨在高雄會非常危險。

