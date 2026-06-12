賴索托冬令大米發放 村民回饋善循環

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非洲南部內陸國賴索托，慈濟志工於 Upper Machache(上馬查奇) 舉辦一年一度的冬令大米發放，共有12個村莊參與，發放對象涵蓋一千戶家庭，幫助約六千人。

六月的賴索托，正進入冬季。

慈濟志工 周肇麗：「早上起來的時候是零下三度，那大家還是抱著歡喜心。」

把來自台灣的愛心米，搬上貨車。這一趟，要前往上馬查奇，從首都馬塞魯出發，車程約1個半小時。它位於山區峽谷之間，地處偏遠，交通不便，當地以農業，畜牧業維生，受到氣候影響，農作收成減少。援助大米，能減輕居民在寒冬期間的生活壓力。慈濟冬令發展涵蓋12個村莊，約六千人。

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馬查奇居民 Malehlohonolo Tsabeng：「因為是冬天 沒東西吃，還有下大雨的關係 無法種菜，在田裡也無法收成，我們非常感謝慈濟做了善事。」

馬查奇居民 Sefali ：「這個大米對我們村有幫助，因為有時候 小朋友餓肚子去上學，今天拿到大米，就是在這個地區，幫助大家的生命，希望慈濟也能幫助更多人，像我們一樣能吃飽，這個大米讓大家會避免，去田裡偷別人的玉米，甚至到其他人家偷。」

其實愛的種子，早已循環。同理心，如冬日暖陽。

慈濟志工 周肇麗：「他們今年就說有捐贈差不多有，一千公斤多包的那個玉米，回饋給慈濟，我們在此也感恩他們。」

「慈濟 謝謝台灣。」

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