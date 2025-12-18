賴索托院童訪台南 歌聲與笑容牽起跨國情誼

清亮的非洲歌聲響起，來自非洲賴索托王國的孩子們，用最真摯的旋律，向台南表達滿滿的感謝。台南市長黃偉哲今(18)日上午於永華市政中心，親自接見社團法人中華民國阿彌陀佛關懷協會師生一行，熱情歡迎阿彌陀佛關懷中心(ACC)24名院童到訪，現場洋溢溫馨感人的氛圍。

圖說：非洲賴索托阿彌陀佛關懷中心院童拜會台南市長黃偉哲，合影留下跨國交流的溫馨時刻。(圖片來源/台南市政府提供 )

孩子們身穿亮眼服裝，以非洲傳統歌謠獻唱，歌聲中帶著笑容與感恩，也讓現場來賓深受感動。黃偉哲不時向孩子揮手致意，並在演出後親切與院童互動、收下孩子們親手準備的紀念品，為這場跨越國界的交流留下珍貴回憶。

廣告 廣告

圖說：台南市長黃偉哲親切接下非洲孩子的祝福，互動溫馨。(圖片來源/台南市政府提供 )

黃偉哲表示，非常高興在歲末年終之際迎來這群遠道而來的孩子，透過教育與文化交流，不僅讓孩子們拓展視野，也讓台南感受到來自非洲的純真與熱情。他感謝阿彌陀佛關懷協會長年投入國際人道關懷，陪伴孩子成長，並期許孩子們把在台南的學習與感動，化為未來人生前進的力量。

市府也指出，將持續與協會及相關單位合作，提供必要協助與支持，讓國際關懷行動在台南扎根，讓愛與希望不分國界、持續傳遞。

阿彌陀佛關懷中心表示，中心自2004年起於非洲設立院所，至今已在6個國家成立7處據點，長期照顧失親及弱勢孩童，並推動教育與社區援助行動。本次「行願非洲．感恩之旅」慈善巡演，將於12月19日於成功大學成功廳登場，邀請社會大眾一同見證孩子們的成長與蛻變。

更多品觀點報導

2026空山祭耶誕開展 AI聲光點亮龍崎

京都市議會拜會黃偉哲 姐妹市四週年共拓多元合作

