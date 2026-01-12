賴索托「1產業」超慘！工廠大裁員 失業率高達30%
曾和台灣建交又斷交的非洲國家賴索托（Lesotho），在美國總統川普關稅政策後首當其衝。賴索托高度依賴成衣出口，經濟蕭條下，數萬名以女性為主的服裝工人，正面臨失業與生計壓力。
AGOA法案與賴索托成衣產業興衰
《衛報》報導，賴索托成衣產業曾在2004年高峰期僱用約5萬人，主要受惠於美國《非洲成長與機會法案》（AGOA），該法案讓多項非洲商品免關稅進入美國市場。然而，AGOA已於2025年9月底到期，且尚未正式完成續約，加上美國對多國商品加徵「對等關稅」後，賴索托成衣業工作機會明顯減少。
川普關稅衝擊
川普於去年4月宣布實施「互惠」（reciprocal）關稅後，稅率基於兩國進出口貿易額的差額。2024年，賴索托對美出口額為2.37億美元，進口額僅280萬美元，若嚴格執行該公式，賴索托的出口商品將面臨高達50%的關稅。
賴索托貿易部長謝利萊（Mokhethi Shelile）表示，川普聲稱沒人聽過賴索托這個國家，這讓他們感覺被當作「賤民國度」（pariah state）對待，同時急籲美國應將賴索托的關稅下調至10%，與史瓦帝尼、衣索比亞、肯亞等國一致，否則競爭力恐持續流失。
工廠內的蕭條景象
《衛報》引用賴索托貿易部資料，目前全國約有3.6萬名紡織與成衣工人，其中三分之一為美國品牌代工，包括Levi’s牛仔褲等產品。即便月薪最低僅2,582馬洛蒂（約新台幣4,100元），在失業率高達30%的環境下，這些工作依被他們視為「鐵飯碗」緊緊抓牢。
調查顯示，截至去年8月，15家出口美國的成衣廠中，有12家回報裁員情況，累計約400人失業，部分工廠產能僅剩5%至30%，甚至完全停工。即使轉向南非市場接單，單件價格卻大幅縮水，美國訂單每件可達5美元，南非市場卻僅約0.23美元，利潤落差相當明顯。
目前美國眾議院已通過延長AGOA三年的提案，但川普政府僅支持一年期延長，最終版本仍待國會協商。賴索托就有成衣工廠工人坦言，失去工作後，連女兒的學費與基本生活用品都難以負擔，「壓力大到晚上睡不著」，成為這波全球貿易政策調整下的受害者之一。
