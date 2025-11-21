賴總統下鄉雲彰關心農民 拜媽祖祈求國泰民安

中部中心 / 中部綜合報導

總統賴清德下鄉中部，一連跑了彰化及雲林，首先到溪州鄉，關心公地放領政策執行狀況，當地農民熱情送上溪洲的紅心芭樂，讓賴總統笑開懷，接著又到雲林朝興宮參拜，他說今年天災不斷，向媽祖祈求風調雨順，另外提到國家安全，面對中國威脅，國防要自主，要替台灣打造安全之盾，保護人民安全。













總統賴清德 前往雲林西螺朝興宮參拜 信徒熱情歡迎。（圖／民視新聞）





賴總統來到雲林西螺朝興宮參香，支持者熱情迎接，支持者太熱情，總統可能沒聽到，但確實賴總統總統挺日本，吃壽司的照片出現在東京電車上，成了反制中國最強宣傳。來到西螺朝興宮拜媽祖，為今年天災不斷祈福國泰民安，提到中國威脅，得提高國防預算，讓國防自主，也提到台灣的經濟成長，史上最佳，但國家要團結，總統意有所指，向藍白喊話

總統賴清德到彰化溪州鄉 向農民說明公地放領政策。（圖／民視新聞）





總統下鄉，不只拜廟和民眾博感情，也關心農民，彰化溪州農民送上在地ㄟ紅心胭脂芭樂，讓賴總統笑開懷，總統下鄉，關心農民生計，來了解公地放領的執行政策，黨籍立委立委黃秀芳、陳素月全程陪同。總統說，公地放領政策，經過跨部會協調密集開會超過上百場討論，他到溪州鄉，向農民宣布，有條件可以申請了，總統下鄉，雲彰趴趴走，向地方民眾說明國政，也聽取意見相互交流。





