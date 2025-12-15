賴總統主持國政茶敘 盼確保憲政體制完整

記者吳典叡、郭曉蓓／綜合報導

總統賴清德昨日主持國政茶敘，針對明年度中央政府總預算案的審議、《財政收支劃分法》的修法及公教年金改革等議題進行交流。賴總統強調，為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整；總統府發言人郭雅慧下午表示，賴總統在公布《財政收支劃分法》修正條文令文案批示本法修正破壞財政永續；隨後行政院長卓榮泰加註不予副署的意見，以示恪盡憲法忠誠義務與維護國家財政健全的嚴正立場；同時賴總統並箋函五院院長。

廣告 廣告

賴總統在國政茶敘中表示，立法院在去年通過了《立法院職權行使法》，由總統、行政院以及監察院提出釋憲，後經司法院大法官憲法法庭判決為違憲。之後，《憲法訴訟法》修正案凍結了司法院大法官憲法法庭，立法院後續又推出許多法案，特別是近日的《財政收支劃分法》以及公教退撫法律修正案，行政院及考試院均有表達不同的意見與看法。

在與會者綜合發言後，賴總統再次感謝在座各位出席與交換許多意見。賴總統表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的《財政收支劃分法》及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標。

郭雅慧則指出，賴總統批示為：「前次修法已有侵犯行政權之虞，行政院已申請釋憲在案。此次修法不僅削弱中央財政，影響施政決策，且擴大中央地方垂直及水平分配不均，破壞財政永續，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變的能力。各方允應在合憲途徑下，建構兼顧中央財政韌性與地方均衡發展，讓國家能長治久安的制度。」

郭雅慧同時說明卓揆加註意見為：「依《憲法》第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在《憲法》上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。但立法院本次修正《財劃法》，過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。是本人為維護憲法賦予的預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次《財劃法》修正條文不予副署，以示對憲法的忠誠。」

賴總統在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘。（總統府提供）