賴總統主持將官晉任授階 勉持續提升國防實力

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德今（28）日主持「中華民國115年2月份將官晉任授階典禮」時強調，臺灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢；期勉國軍持續強化部隊基礎訓練與聯合量能，並運用科技與人工智慧，打造「有效、可恃、現代化」的防衛力量，確保國家與人民福祉。

賴總統今日在總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將及海軍司令蔣正國上將等人陪同下，主持「中華民國115年2月份將官晉任授階典禮」，向榮升的將軍及寶眷表達誠摯祝賀與感謝。

賴總統首先恭喜許志中晉任中將，肯定其曾任艦隊作戰及海軍計畫主管要職，是海軍戰術整合與多域聯合作戰的重要推手。期勉未來以更高的視野，持續在戰備訓練、戰術準則整合等工作上，帶領國軍更上層樓。

賴總統也恭喜陳健中、盧建仲、林健源、徐文龍4位晉任少將，嘉許大家無論在輪型戰車研發、兩棲船塢運輸艦監造、水下戰備偵巡及艦隊區域防空等各項任務都全力以赴，達到提升國防自主量能、落實實戰經驗以及建構堅實國防智庫等目標。

賴總統指出，當前國際局勢瞬息萬變，威權主義持續擴張。面對現代化戰爭型態的轉變，以及灰色地帶的侵擾，臺灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢。大家身為國軍的領導幹部必須持續精進，不僅要強化部隊的基礎訓練與聯合演訓量能，更要帶領部隊轉向更務實、更具彈性的實戰訓練；同時靈活發展各種克敵政策，運用科技與人工智慧，打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量。

賴總統強調，我們要讓世界看到，國軍有能力嚇阻並擊敗任何敵人的進犯，確保國家安全與人民福祉。請大家共同為這個目標持續努力，並將這份信念深耕到每一個部隊之中。

賴總統提到，農曆春節將至，但守護國家安全沒有假期，許多弟兄姊妹仍須堅守崗位；再次感謝每一位國軍的家人，因為有家人的理解、包容與支持，國軍才能沒有後顧之憂，投身保家衛國的行列。

賴總統期勉將官強化部隊的基礎訓練與聯合演訓量能，並運用科技與人工智慧，打造出「有效、可恃、現代化」的防衛力量。（總統府提供）

賴總統期許將官以專業的領導力、務實的作風，擔負起守護國家的使命。（總統府提供）