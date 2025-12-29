賴總統主持新任政務人員及駐外大使宣誓典禮

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（29）日上午在總統府主持「新任行政院、考試院、監察院、國家安全局政務人員及駐外大使宣誓典禮」。

宣誓儀式開始後，賴總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由國防部副部長徐斯儉帶領宣讀誓詞；宣誓後，賴總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、監察院副院長李鴻鈞及總統府秘書長潘孟安等均在場觀禮。

宣誓人員尚包括審計部審計長陳瑞敏、海洋委員會副主任委員兼海巡署長張忠龍、國家安全局副局長張元斌、駐帛琉共和國大使陳剛毅、駐瑞典大使葉非比、駐馬來西亞大使連玉蘋、公務人員保障暨培訓委員會專任委員洪敬富。

賴總統今日在總統府主持「新任行政院、考試院、監察院、國家安全局政務人員及駐外大使宣誓典禮」。（總統府提供）

賴總統今日主持「新任行政院、考試院、監察院、國家安全局政務人員及駐外大使宣誓典禮」，由國防部副部長徐斯儉（中）帶領宣讀誓詞。（總統府提供）