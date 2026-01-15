賴總統主持砲訓部落成啟用 肯定助益國家整體發展

記者孫建屏、陳彥陵／臺南報導

總統賴清德今（15）日前往臺南主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」時表示，地方對於砲校遷建計畫期待已久，並也同時為達成永康、關廟、國防與市政發展的「五贏」計畫；感謝歷任國防部、地方政府等執行團隊及相關人員共同克服困難，完成新營區建設，不僅大幅提升戰訓與官兵生活環境，也帶動地方發展，兼顧國防戰力與城市進步。

賴總統今日上午由國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修上將等人陪同下，主持陸軍砲訓部落成啟用典禮，除偕同現場貴賓一同進行剪綵儀式，並視導新式裝備及飛彈訓練模擬器；午間與幹部及官兵代表會餐，同時頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

廣告 廣告

賴總統致詞時表示，非常高興回到臺南主持砲兵訓練指揮部關廟營區啟用典禮，共同迎接這個關鍵時刻；永康砲校遷建關廟的計畫地方期待已久，也是一個「五贏」的計畫，其中最大贏家就是永康區的發展。永康砲校一期開發區現在新蓋了一座國家級圖書館，其餘用地未來將規劃創意設計園區，包括科技、生活服務等園區以及15公頃多的公園，造福當地的鄉親，讓永康區成為該計畫的最大贏家。

賴總統指出，第二大贏家是國防部。相較於原來的永康砲校，目前新的營區進步非常多，不論是行政區、教學區、訓練區、官兵宿舍區都非常好，可以提供日益增加的戰訓需求，讓國軍實力更加提升；特別是軍購的新武器陸續到位，稍早看到營區內展示的海馬士火箭、中科院研發製作的陸劍二飛彈等，未來將在提升國防戰力上扮演關鍵角色。

賴總統接著說，第三個贏家為關廟區。砲校設立後，官兵與人員進出頻繁，可望帶動在地消費與相關產業發展，對關廟未來發展有很大的幫助。第四個贏家則是整個臺南市。永康砲校遷移後，不僅帶來重要公共建設，未來土地處分收益對臺南市的財政有很大的幫助，有助於推動更多地方建設。

賴總統進一步表示，這項計畫從開始規劃到克服重重困難，終於順利完成，首先要感謝任內市府團隊的付出，不僅具備專業能力，也提出創新解決方案，並獲得國防部支持；以及國防部前部長高華柱與現任部長顧立雄對該案的全力支持；尤其是臺南市長黃偉哲及市府團隊，約7年的相關建設工作都在黃偉哲任內完成；現場亦有多位立法委員及地方議會與里長代表，要對各界長期協助與支持表達感謝。

賴總統也提到，原位於永康砲校內的福德祠也遷至新的營區，並升格為「福德宮」，稍早特別前往參拜，祈求福德正神庇佑關廟平安順利、萬事成功。

總統賴清德今日出席「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」，肯定新營區建設的完成，不僅大幅提升戰訓與官兵生活環境，也帶動地方發展，兼顧國防戰力與城市進步。（記者陳彥陵攝）

賴總統偕同國家安全會議秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修上將等人，為陸軍砲訓部啟用剪綵、揭牌。（記者陳彥陵攝）

賴總統在主持剪綵儀式後，視導砲訓部陳展的海馬士火箭多管火箭系統等新式裝備。（記者陳彥陵攝）

賴總統由國防部長顧立雄等人陪同，視導砲訓部雙聯裝刺針飛彈訓練模擬器。（記者孫建屏攝）

賴總統由國防部長顧立雄等人陪同，視導砲訓部雙聯裝刺針飛彈訓練模擬器。（記者孫建屏攝）

賴總統視導砲訓部雙聯裝刺針飛彈訓練模擬器後，在原廠產品海報上簽名。（記者孫建屏攝）

賴總統視導砲訓部雙聯裝刺針飛彈訓練模擬器後，在原廠產品海報上簽名。（記者孫建屏攝）

賴總統午間與官兵會餐時，肯定及感謝歷任國防部、地方政府等執行團隊及相關人員共同克服困難，完成新營區建設。（記者陳彥陵攝）