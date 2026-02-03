賴總統主持臺美經濟繁榮夥伴對話記者會 說明臺美合作戰略方向

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德今（3）日召開臺美經濟繁榮夥伴對話記者會時強調，臺灣不僅加強與美國合作，也持續深化與各國的經貿夥伴關係，政府將繼續以「深化臺美經貿」與「建立科技多元布局」兩大目標，讓臺灣產業能更進一步「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」，相信能與民主夥伴一起引領下一個世代的繁榮。

上週第6屆臺美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」會議在美國華府舉行，賴總統今日特別召開臺美經濟繁榮夥伴對話記者會，向國人說明臺美此次對話議程聚焦於供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊合作四大支柱；未來雙方合作將朝強化「經濟安全」、打造「創新經濟」及發展「繁榮未來」等三大戰略方向前進。

賴總統致詞時表示，臺美經濟對話機制是在美國川普總統第一任期內所創立，上週的會議則是川普總統在第二任期第一次召開EPPD會議，並且是2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對臺美關係來說具有重大的意義。透過這次對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。從這些議程，我們可以進一步歸納出臺美未來合作的三大戰略方向。

賴總統說，第一，強化「經濟安全」。面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業，愈來愈重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」。這屆EPPD會議，臺美簽署「矽盛世宣言及臺美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現臺美攜手強化經濟安全的共同承諾，未來，雙方將一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。

賴總統指出，第二，打造「創新經濟」。臺灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，臺美正好能形成最具戰略互補的夥伴。透過這次對話，臺美未來將共同打造「創新經濟」，我們將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保臺美的夥伴關係。

賴總統提到，第三，發展「繁榮未來」。這屆EPPD會議議題涵蓋AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，這樣的成果，清楚表示臺美合作是全方位、跨領域的深度鏈結。臺灣與美國正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。

賴總統進一步表示，臺灣將會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境；並在互信、互利的基礎上深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

賴總統強調，臺灣正走在正確的經濟路線上、大步走向世界；臺灣有實力，也有信心，和民主夥伴一起引領下一個世代的繁榮。執政團隊將繼續以「深化臺美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓臺灣產業能夠更進一步，立足臺灣、布局全球、行銷全世界。

最後，賴總統期盼，後續立法院審議臺美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。

賴總統今日召開「臺美經濟繁榮夥伴對話」記者會，向國人說明臺美此次對話議程聚焦於供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊合作四大支柱。（記者吳典叡攝）

賴總統指出，臺灣不僅加強與美國合作，也持續深化與各國的經貿夥伴關係，盼與民主夥伴共同引領下一個世代的繁榮。（記者吳典叡攝）

賴總統說，透過這次對話，臺美未來將共同打造「創新經濟」，推進實質性的計畫，進一步確保臺美的夥伴關係。（記者吳典叡攝）

「臺美經濟繁榮夥伴對話」記者會今日於總統府大禮堂舉行。（記者吳典叡攝）