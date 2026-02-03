賴總統主持記者會並回應媒體提問 (圖)

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨副主席蕭旭岑、黨智庫副董事長李鴻源等人，今（2）日搭機前往北京參加以智庫交流為由的國共論壇，行前受訪更喊出「兩岸是親人不應該切割」，消息一出受到各界關注。對此，民進黨立委沈伯洋受訪時也做出回應。批擺出低姿態都是緣木求魚 沈伯洋：最好的方式就是武裝自己沈伯洋今日上午前往立法院第11屆第5會期報到，並接受媒體聯訪；就國共論壇後是否會返台推動爭議性法案一事，他表示，國民黨還沒學到國共內戰的教訓，今天到中國交流，但對方會把交流當作影響力的槓桿，有可能會像簽經濟協議一樣的養套殺。他進一步說明，另外去與併吞自己的敵國談論的時候，就已經進入對方設定框架，過去不論九二共識、馬習會都是用這樣的方式生產出來，這對國際的認知跟定位會有很大影響；畢竟用這樣的方式，最終就是要進入到中國設定的「一家人」，當國際產生紛爭時候，就可以說是內政事務的法律框架，其實都是透過會面逐步設定。同時沈伯洋也說，要求共機不要擾台的國民黨，就算以前有講過到最後也不會實現，因為當向對方示弱時，對方反而會做得更多，「共產黨本質就是欺善怕惡」，今天擺出低姿態、多交流、希望用別的方式防止武力犯台，最後都是緣木求魚。他認為，最好的方式就是武裝自己、提升國防以及守護國安，只有升高中國攻台的成本，才是對中國共產黨最好的應對方式。民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞）蕭旭岑喊「兩岸是親人不應該切割」 沈伯洋回應了針對蕭旭岑出訪前喊出「兩岸是親人不應該切割」，沈伯洋強調，這和鄭麗文「中國是親人」論述類似，但兩岸一家親就是要用文化身分認同，進一步洗國族認同；還是要再說一次，台灣沒有被中華人民共和國統治，因此2個國家主權互不隸屬。再者，沈伯洋也強調，中國最喜歡說語言、文化的相同，但完全就是不同，今天台灣享有高度的言論自由，而中國的言論自由則是敬陪末座，更不要說在語言使用上，與國族認同根本不能做任何連結，「美國人當時很多從英國來的，請問美國人會叫自己是英人嗎？」因此沈伯洋指出，不管是華人、兩岸一家親，這都是用錯誤的文化與身分認同洗國族認同，「中國共產黨用這樣的話術，已經非常多年，我認為台灣人民也看得越來越清楚，兩個是不同國家，不管在制度、文化完全沒有混同的可能」。原文出處：快新聞／蕭旭岑口出狂言！稱「兩岸是親人不應該切割」 沈伯洋回擊了 更多民視新聞報導鄭麗文出來辯論！高揚凱赴黨中央下挑戰書 抗議國民黨變成統促黨中國海上搗亂不斷！國防部偵獲6軍艦擾台掰了黃國昌、張啓楷！6白委明宣誓就職 民眾黨團新三長「震撼出爐」

