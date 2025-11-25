賴總統交辦組日本觀光團？ 卓榮泰：出國可以多選擇日本

國策顧問康銀壽日前在旅展致詞表示，賴清德總統特別告訴他，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」。行政院長卓榮泰今日表示，總統意思是，當你要出國時，可以多選擇日本，不是鼓勵沒有要出國的國人都到日本。(記者羅沛德攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國策顧問康銀壽日前在旅展致詞表示，賴清德總統特別告訴他，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」。藍委今日在立法院質詢問及，觀光署有協助宣導嗎？行政院長卓榮泰回應，總統意思是，當你要出國時，可以多選擇日本，不是鼓勵沒有要出國的國人都到日本。

國民黨立委羅廷瑋質疑，賴總統已交代要組一、兩百人觀光團到日本，國旅怎麼辦？到底是要先顧台灣的國旅，還是要顧日本旅遊。卓榮泰反駁說，總統是指出國旅遊可以選擇到日本，我們是希望國外旅客多來台灣，國人多多參與國內旅遊。

廣告 廣告

羅廷瑋批評，有網友查詢10月底周末日月潭周邊飯店的價格，一晚已來到5萬多元，以前同一間房是2萬多元，這種價格合理嗎？政府仍認為這是合理的市場機制？

交通部長陳世凱回應，日月潭有些飯店的房間有調整更新，那是私人產業、私人商業行為，我們都尊重。羅廷瑋續問，政府明年要推出平日住宿的補助，第一晚補助800元、第二晚1200元，這真的能幫助國旅嗎？

陳世凱說，如果大家願意平日出去玩，相信對國旅是有幫助的。羅又說，外國旅客認為台灣道路很可怕，行人過馬路像闖關，要小心有車衝過來，已經成為台灣觀光形象的國際黑洞。

對於觀光國家隊與過去有何不同？卓榮泰表示，明年中央政府總預算有一項重大政策是推動內需，除都更危老外，另一個大項是「發展觀光」，發展觀光也會結合交通。

卓榮泰舉例，觀光署提出4年500億元觀光推升計畫，已經在院會討論過，這個都會落實下去。這不只是觀光問題，從一般道路到號誌，政府都一直在改善。

施政成效方面，卓榮泰說，全台2千個路口、400間學校的道路都已經改善，轉彎處都加大，不會用斜切方式，在硬體工程上有這樣做。羅廷瑋則說，他的選區確實有受惠到這樣的政策，本席相當認同。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠

拚國旅！ 交通部鼓勵勇敢休假 卓榮泰：明年3月推平日住宿補助

內幕》鄭麗文拜共諜還嗆賴惡鬥 國安示警3危機：正是北京樂見「裂縫」

獨家》雙城論壇上海台辦作風惡劣 官方拒李驍東來台原因曝光

