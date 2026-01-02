賴總統任命！監察院秘書長黃適卓今履新 李鴻鈞親曝期許

即時中心／顏一軒報導

監察院前秘書長李俊俋去（2025）年6月請辭獲准。監察院今（2）日表示，經總統賴清德同年12月29日任命監察院新任秘書長黃適卓，已於今天正式就職，監察院歡迎黃秘書長正式加入團隊。





監察院指出，黃適卓學養俱佳，資歷豐富，是國立政治大學公共行政研究所碩士、美國南加州大學公共行政學院博士，曾任公務人員保障暨培訓委員會委員、第六屆立委，並歷任開南大學副校長、桃園市政府首席顧問、桃園航空城股份有限公司董事長，以及行政院政務顧問等職務，兼具中央、地方與學術領域的豐富歷練，對公共政策的規劃、執行與跨部門協作有深入理解與實務經驗。

監察院副院長李鴻鈞則說，黃適卓非常具使命感，期盼黃秘書長能充分發揮其專業與經驗，協助推動院務發展及各項重點工作，共創新局，達成監察院之憲政職責及人民期待。

監察院副院長李鴻鈞。（圖／民視新聞資料照）





