賴總統便當會後定調「藍白財劃法交由政院處理」...張景森讚「關鍵正確決定」：接下來就看卓榮泰揮劍斬亂局

總統賴清德日前召集黨籍立委便當會，對於藍白「財劃法」一案交由行政院處理，「不副署」或「不執行」都合憲，今（14）日府院高層也定調，將往「不副署」方向處理。前政委張景森發文表示，這等於賴總統將尚方寶劍交給卓榮泰，守住憲政秩序、守住行政院該負的責任，「接下來，就看行政院卓院長揮劍斬亂局了。」

「今天心裡其實是很欣慰的」，張景森在臉書粉專發文表示，賴總統在便當會上，對於立法院推出那些明顯毀憲亂政、挑戰憲政底線的法案，做了一個關鍵而正確的決定「交由行政院依憲法職權判斷處理」，「不副署」或「不執行」都是合憲的。

張景森認為，這不是逃避責任，恰恰相反，這是回到憲法正軌。

張景森說，憲法本來就不是立法院一院說了算。行政立法沒有共識的法律，只會危害國家。當立法權越界、踐踏權力分立、破壞責任政治時，行政權本來就有責任踩下剎車，而不是乖乖簽名配合違憲演出。到時候權責扯不清。

「我認為，賴總統這個決定，等於是正式把一把尚方寶劍交到卓院長手上」，張景森說，這把劍是用來守住制度、守住憲政秩序、守住行政院該負的責任，接下來，就看行政院卓院長揮劍斬亂局了。

張景森並說，為了表示對總統英明決斷的支持，他本人一個月之內將安心去爬山、跑步、划船，不會在粉專碎念嘮叨，關心國家大事的同志，也不用再辛苦打電話給他了。

（圖片來源：張景森臉書、行政院）

