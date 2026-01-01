賴總統元旦升旗揮手致意？鄭麗文詫異稱：起碼我感覺「沒有」

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

總統府前今（1）舉行元旦升旗典禮，包含總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與國民黨主席鄭麗文等人出席，賴總統也向鄭麗文所在位置的方向禮貌性揮手，但由於雙方隔的距離較遠，因此未有任何互動。針對賴總統是否朝鄭麗文的方向揮手，她受訪時詫異反問「有嗎」，並稱她沒看到，感覺就是「沒有」。





今早6時，鄭麗文先前往總統府前參加元旦升旗典禮，並於8時轉赴國民黨中央黨部前升旗，包含國民黨副主席兼秘書長李乾龍等人到場，但前總統馬英九、國民黨榮譽主席吳伯雄皆未現身。

鄭麗文今早出席國民黨中央黨部前的升旗典禮。（圖／國民黨文傳會提供）

鄭麗文在中央黨部前受訪時表示，非常開心與興奮今早在府前升旗典禮遇到韓院長，大家都很開心，接下來就有見到卓院長，大家一起從總統府走到前面的廣場，至於賴總統就沒遇到，因為他是後來中間才到前面，跟大家一起參加升旗典禮。

鄭麗文受訪。（圖／民視新聞）

記者提問，您剛剛說您沒看到賴總統，不過剛剛在畫面上面他好像有朝您的方向揮手？對此，鄭麗文詫異反問，「有嗎？我沒有看到，他是跟我揮手嗎？應該不是吧，我的感覺應該不是對我揮手，眼神也沒交會到，起碼我的感覺是沒有」。

鄭麗文說，賴總統出來的時候有跟五院院長握手，然後就回到自己的位置上，所以沒有交流，因為她有注意看到，至於會不會失望，鄭則說，就是順其自然就好。







