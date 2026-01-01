賴總統元旦升旗有揮手致意？ 鄭麗文：「沒看到」沒眼神交流

國民黨主席鄭麗文稱，沒看到總統賴清德向她揮手。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文前往總統府前參加升旗典禮，這也是國民黨時隔9年，再度有黨主席來到府前參加典禮。值得關注的是，鄭麗文期盼朝野和解，但是在活動上，與總統沒有眼神交集，反而是遇到立法院長韓國瑜立刻自拍。鄭麗文開心表示，因為韓院長稱讚她像白雪公主，會開心一整年。

賴總統府前升旗，跟與會貴賓打招呼，只見總統跟立法院長韓國瑜握手致意，又往國民黨主席鄭麗文的方向揮揮手，總統跟鄭麗文到底當時有沒有眼神的交集？有無進一步互動？鄭麗文親自還原。

記者vs.國民黨主席鄭麗文：「揮手你有看到嗎？（有嗎，？我沒有看到，他是跟我揮手嗎？應該不是吧，我的感覺，應該不是對我揮手，眼神也沒有交流到，沒有啊，憑我的感覺是沒有啦，呵呵呵呵呵）。」

主持人：「大家新年快樂。」

披上大紅色圍巾的鄭麗文有趣了！跟韓院長自拍，這個角度，喀擦一張，不夠不夠，兩人轉身再拍一張，OK。

活動結束，散場，鄭麗文甚至摸著韓院長的左臂，跟韓院長道聲再見，反觀一個回頭見到卓揆，兩人雙眼對上，卻沒走在同一個道路上。

國民黨主席鄭麗文：「就說主席你像白雪公主一樣，一大早，就聽到有人說我是白雪公主，我會樂一整年啦。」

鄭麗文被韓院長稱白雪公主，樂到去黨中央升旗，還在樂。

國民黨主席鄭麗文：「不是說我顏值像白雪公主，呵呵呵，他的意思是說，因為接待室裡面，全部都是男生，萬綠叢中一點紅。」

睽違9年，藍營黨魁再度登府前參加升旗典禮，反觀白營黨魁去新北升旗，砲火猛烈，開罵總統。

民眾黨主席黃國昌：「賴清德總統要不要針對，撕裂台灣社會，浪費台灣社會，一整年的大罷免，跟台灣人民道歉。」

國民黨主席鄭麗文：「希望朝野和解，我也希望兩岸和解，我更希望美中和解，全世界都和解。」

朝野能否迎來和解，看起來，一切仍難解。

