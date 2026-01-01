即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

今（1）日是2026年的第一天，新北市政府選在板橋435藝文特區，舉行升旗典禮，包含新北市長侯友宜、副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌等人出席。談及新年的期許，侯友宜喊話總統賴清德，面對整個社會的挑戰，相信人民心裡的不安跟焦慮，更期待的是大家一起學會放下，「做」絕對比「說」好，期盼總統未來能朝此目標努力。





侯友宜今早偕同劉和然、藍委葉元之、新北市議員洪佳君等人，共同出席新北市府所舉辦的升旗典禮，並於行程中接受媒體聯訪。

廣告 廣告

侯友宜表示，新年新希望，他最盼望的就是新北好、台灣好，不管是在市政、國政，都能夠更穩健的往前走，台灣需要是大家面對所有的外面的挑戰，更能夠攜手一起合作，讓國家能夠更和平、穩定與繁榮。

談及新北未來的市政規劃，侯友宜則說，新北目前在軌道建設不分，包含三鶯線甚至淡江大橋等，以及在社會福利不斷的加碼，帶給人民幸福，這是他最期盼是新北市民一年比一年好過，再好也不過，他會把握當下，努力全力衝刺。

針對總統今日強調將積極行動，促成朝野合作一事，侯友宜指出，面對整個社會的挑戰，相信人民心裡的不安跟焦慮，更期待的是大家一起學會放下，「做」絕對比「說」好；所以用行動來符合人民的需求，讓大家多一份包容心，更能夠團結台灣的力量往前走，這是總統要用「做的」來代替「說的」。





原文出處：快新聞／賴總統元旦文告盼朝野合作 侯友宜：要用做的代替說的

更多民視新聞報導

中共明年恐犯台？賴清德喊今年非常關鍵：須做最壞打算、最好準備

藍白變本加厲硬闖違憲法案 賴總統嘆無限擴權：被放棄的是國家

藍白亂提彈劾案 賴清德苦勸：我不貪不取、沒任何違法

