賴總統元旦談話籲朝野化解僵局 學者：喊話不足 關鍵仍在實質協商

面對國內外局勢挑戰，賴清德總統1日發表元旦談話及媒體問答中，將重心放在總預算與國防特別預算遲未審議，呼籲朝野化解對立僵局。對此，學者分析，真正打破當前朝野對立，關鍵不在於喊話，而是總統能否展現實質協商與政治操作的能力。

賴清德總統1日在總統府以「韌性之島、希望之光」為題發表2026新年談話。總統更提出「打造安全韌性台灣、邁向智慧繁榮、建構公平均衡發展、促成民主團結」等四大新年總目標。

會後媒體關心明年度中央政府總預算與新台幣1.25兆元國防特別預算尚未通過，賴總統呼籲朝野化解僵局，盡速審議總預算，並強調他肩負三大使命，要讓國家更安全、經濟發展更好、把全國人民照顧得更周延，至於中國對台野心，必須做最壞的打算，也做最好的準備。

廣告 廣告

東吳大學政治系副教授陳方隅表示，總統向社會大眾說明預算卡關現況「當然有其必要性」，但現階段僅靠演說與道德訴求，恐怕難以改變朝野對立局勢，他直言，若要突破僵局，總統必須面對政治現實，主動進行具體協商，而非停留在公開喊話層次。他說：『(原音)那我覺得現在總統必須要做的事情呢，是應該是要去一一擊破，就是說他要去跟這個在野黨立委交換，或者威脅利誘等，就是可以拿出一些東西，像是個別法案，比如說現在有很多立委要選舉，應該要拿出一些地方型法案，或者是大型的預算去跟人家交換。』

另外，針對國防特別預算案，總統強調若立法院未通過相關預算，可能引發國際盟友對台灣自我防衛決心的質疑，東吳大學政治系教授蘇子喬分析，總統論述「有其道理」，從外部角度來看，若僅看到國會遲未通過國防特別預算，確實容易被解讀為國內存在不支持國防的政治力量。但他也提醒，在野黨質疑的是採購清單不明及美對台軍售延遲交貨等問題，在野質疑並非全無理由，相關疑慮不應被簡化為是否支持國防的二分法。

台師大政治學系教授曲兆祥提到，因日前行政院不副署法案及憲法法庭宣判《憲法訴訟法》修法違憲失效後，朝野對立局勢升溫，總統需透過實際協商機制，才能有效化解僵局，他說：『(原音)我從去年到今年，我一直在講協商，而且協商還要分成兩個層次，一個是對外給老百姓看得到的協商，一個是私底下協商，一定要經過這樣的程序，協商才會有用，不要說政治啦，連機械都需要潤滑劑，政治難道不需要潤滑劑嗎？』

曲兆祥強調，當前政治僵局的根本問題，在於執政者未正面處理爭議核心，而是以其他議題轉移焦點，他直言，若不回到問題本身討論，再多「喊話」恐怕也難以改變現狀。