賴總統公布購書清單 以實際行動挺出版

（中央社記者邱祖胤台北4日電）總統賴清德昨天出席台北國際書展開幕典禮，會後並走逛書展會場，一口氣買了63本書，以實際行動支持出版，今天上午他將書單詳列在臉書上。

賴總統在臉書留言表示，他從漫畫到詩集一本接著一本，忍不住買了許多書。也看到不少朋友留言詢問我買了哪些書，因此特別整理這份書單，想和大家分享。

賴總統同時化身書展代言人，「2026 年，邀請大家一起挑幾本好書，讓閱讀成為生活的一部分，走近書本，也走進文化。讓我們用行動支持好書，共同支持台灣的出版產業與優秀創作者」。

賴總統的書單豐富多元，其中聚焦國際及地緣政治議題的書籍包括「解構美中冷戰：看懂比美蘇更複雜的新格局，從貿易戰到軍備競賽，台灣身處關鍵十字路口」、「圍堵中國：全球抗中新秩序下的中國末路與台灣生存新戰略」、「不戰的勝算：新冷戰關鍵時刻，四大行動計畫嚇阻中共侵臺野心」等書。

民主及台灣認同相關則有「台灣民主的中年危機：解嚴38年後的觀察與反思」、「李登輝與台灣的國家認同」、「民主台灣一百年：跨世紀的民主運動」、「一個春天的童話：小說亮均、亭均」。

總統也買了很多文學書，包括黃春明新作「山爺」、新銳作家楊富閔「出太陽」、一青妙「青色之花」，以及「蕉葉與樹的約定」、「槍聲」等書。

去年總統買了BL（Boys’Love）漫畫，今年則買了GL（Girls’Love）漫畫「課金派戀愛」，象徵對性別平權的支持，也突顯台灣出版的豐富多元與自由。（編輯：李亨山）1150204