賴總統再喊速審1.25兆國防預算 林沛祥：支持不代表閉著眼刷卡
立法院遲未審查國防特別條例，賴清德今天親上火線發表談話指出，美國等主要軍備供應國當前產能早已經排滿。美國政府支持台灣發出報價單，若預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單。對此國民黨團書記長林沛祥指出，支持國防支持國軍變強，但「不代表要閉著眼睛刷卡。」
林沛祥說，現在好像有一種氣氛，好像只要多問一句，就是不愛台灣；只要想看細項，就是拖延國安。這種「先買再說、不能懷疑」的邏輯，比信用卡推銷員還急。
林沛祥強調，賴總統強調國防的重要，我們認同；但重大軍購動輒上兆預算，難道不應該先把內容、價格、戰略需求、交期效益說清楚，再談如何審查嗎？理性監督不是阻擋國防，而是確保每一分錢都真正提升戰力，而不是提升壓力。
林沛祥說，國安不能情緒化，軍購更不能情勒化。先搞清楚買什麼、為什麼買、值不值得買，再來談支持，這才是對國家最務實的負責。
據了解，國民黨團已有立委發起自提特別條例版本，主張將對美採購及國內發展拆分，特別條例僅針對對美採購，規模約8千億元，除了現在已知的自走砲、火箭、反裝甲飛彈等項目外，還有未來可能採購的裝備。
