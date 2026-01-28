即時中心／顏一軒報導

最新消息！總統府今（28）日傍晚於官網公告總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊已經請辭，予以免職，此令自今（2026）年2月1日生效。





陳菊前（2024）年12月底因嚴重流感回高醫就診，檢查後發現右腎有一顆3.5公分的腫瘤，以達文西機械手臂切除後，出院前又發生腦血管阻塞，手術過程順利，原本預計3至5天就能出院，但出院前一天早上，突感右下肢無力，於1小時內迅速完成檢查，確認其為左側腦血管阻塞，由於在黃金時間內進行妥善處置，所幸危機得以及時化解。

廣告 廣告

最新／賴總統准了 監察院長陳菊請辭「2月1日生效」

監察院長陳菊請辭獲准，2月1日生效。（圖／翻攝自總統府官網）

高雄市長陳其邁日前受訪時表示，「花媽」的身體恢復的狀況也非常好，這也是大家的期待，在生涯或工作的部分，他們毫無所悉，但也希望「花媽」能夠加油，身體能夠更加健康。

原文出處：快新聞／賴總統准了 監察院長陳菊請辭「2月1日生效」

更多民視新聞報導

蘇巧慧帶頭拚勝選 卓冠廷掛看板譏藍白還在喬「我們早就準備好了」

國民黨議長斷言賈永婕不選北市長！點名「她」對蔣萬安最有威脅

頂大替代役男疑遭拖下車棄路中害輾斃 行車紀錄器曝3次開關門

