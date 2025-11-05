賴總統出席中國生產力中心70週年論壇（2） (圖)

其他人也在看
名家論壇》吳崑玉／任性官僚掐死了韌性社會
[NOWnews今日新聞]檢調收壓了豬農父子，台中非洲豬瘟的調查結果，顯示中市府沒有最離譜，只有更離譜。4月豬場的蒸煮設備就壞了，五月上傳的照片是舊照片重貼，市府沒有發現，派員稽查三次啥異常都沒查出，...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
踢館大全聯！前立委買到爛地瓜找嘸客服怒了
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨晚發文怒控，她在大全聯買到爛地瓜，因為不是一次、兩次，她已忍無可忍，打客服也都不通，還連續轉接5次，她決定今（5）早將到內湖大全聯怒踢館抗議，更痛批，大全聯一家...今日新聞NOWNEWS ・ 16 分鐘前
公費流感疫苗剩不到2百萬劑
[NOWnews今日新聞]今年度公費流感及新冠疫苗已於11月1日起開放第二階段50至64歲無高風險慢性病成人接種。而今年疫苗施打相當踴躍，疾管署統計，截至今年11月3日止，公費流感疫苗已經接種477....今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
普發一萬最狂銀行！抽10萬輝達投資金、登記人人有獎放大五權益
普發一萬最狂銀行加碼！純網銀將來銀行NEXT BANK宣布只要在11月28日前選登記入帳，有五大權益5選一回饋，包括2000N點回饋、12%美元定存、海外4.5%回饋無上限等人人有獎，放大你領到的一萬元，此外明年1月底前入帳，可再參加市價近10萬元的「NVIDIA投資金」抽獎，堪稱目前15家銀行中最大方、最狂加碼方案。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
周董鄰居有詐！「太子集團」人資長聲押9被告交保
周董鄰居有詐！「太子集團」人資長聲押9被告交保EBC東森新聞 ・ 4 小時前
【普發現金】開放預先登記 普發現金1萬五大管道與六類人領取資格曝
國際情勢詭譎多變，台灣出口產業與民生經濟面臨沉重衝擊，政府再度端出「全民普發現金」政策，這次金額直接拉高至每人1萬元！對比去年6千元，此舉被視為史上最有感的現金補助，全民高度矚目，網路更掀起「怎麼領」「什麼時候發」的瘋狂討論。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
吳音寧的台肥董座掰了 羅智強開酸：肥水沒落音寧田
原先外界預期，台肥公司董事長將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接掌，不料結局大逆轉，台肥今（4）日上午召開董事會，投票決議由總經理張滄郎接任董座，消息一出引發各界熱議。對此，國民黨立委羅智強大酸，「肥水沒落音寧田，吳音寧台肥董座的600萬年薪飛了？」中天新聞網 ・ 19 小時前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 33 分鐘前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 23 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 2 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
真美子有夠簡樸！老公大谷翔平每年薪水逼近億！卻還在用「這款」舊手機
體育中心／綜合報導道奇封王遊行在洛杉磯盛大舉辦，其中又以大谷翔平和愛妻真美子的互動最受到關注，在遊行過程中除了被捕捉到夫妻倆「臂咚」的甜蜜依偎場景，真美子也多次拿起手機替老公大谷翔平留下值得紀念的歡慶時刻，就有網友眼尖發現，真美子手上的手機似乎還是幾年前的舊款，也稱讚她實在很簡樸「大谷都可以賺幾個億了吧！真美子還這麼簡樸真的太難得了」FTV Sports ・ 4 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
律師嘆「我不是粿粿的網軍」：三個主角都不是什麼太好的人
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；粿粿1日也發出自白影反擊片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師王至德也感嘆，近期自己因為表達看法被貼上「粿粿網軍」的標籤，不過事實上，新聞的三個主角都不是什麼太好的人，也分別曝光原因。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 18 小時前