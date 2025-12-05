賴總統出席亞太腎臟醫學會議開幕（2） (圖)
總統賴清德（圖）5日在南港展覽館2館出席「第23屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會114年度會員大會學術演講會」開幕式，並應邀上台致詞。
中央社記者張新偉攝 114年12月5日
其他人也在看
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90
獨缺朱孝天！F4上海演唱會「加入五月天阿信」證實：將演唱新歌
偶像男團「F4」睽違16年正式回歸，將舉辦「F☆FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」，首站將於本月19至22日在中國上海梅賽德斯奔馳文化中心登場。先前傳出朱孝天多次提前曝光合體計畫，因此被排除在本次演出之外；如今有網友發現，除了言承旭、周渝民、吳建豪，五月天阿信竟然也名列演出陣容，對此相信音樂證實了。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 37
AAA明登高雄世運 15組韓星接力抵台
韓國頒獎典禮AAA本周末將於高雄世運登場，41組演出陣容和頒獎陣容分2天抵台，4日下午首波抵台的包括男女混聲團ALLDAY PROJECT、女團MEOVV、KISS OF LIFE、QWER、演員秋泳愚、嚴志媛與饒舌歌手Ash Island；傍晚則有男團ATEEZ、CRAVITY、xikers、KickFlip、AHOF，女團KIIIKIII，以及個人歌手WOODZ、崔叡娜搭乘專機抵達，吸引約300名粉絲接機。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
i-dle亞洲巡迴海外首站在台灣 搶先TWICE兩週！成女團第一攻上大巨蛋
韓國女團i-dle今（3）日官方正式宣布，將於明（2026）年3月7日登上台北大巨蛋開唱，巡演海外首站是台灣，搶先TWICE 的3月21、22日演唱會期程，成為目前首組站上台北大巨蛋的韓國女團。太報 ・ 1 天前 ・ 2
只封鎖微博！濱崎步臉書IG文「衝破10萬人」台網力挺：歡迎來台灣
日本首相高市早苗日前表示「台灣有事」，日本將行使集體自衛權，導致多位日本藝人在中國演出被取消。29日天后濱崎步（AYU）的上海演唱會，在前一天也臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空位唱完整場，返日更瘋狂轉發台灣媒體的繁體中文報導，唯獨封鎖微博完全未更新，當日她的臉書、IG貼文直接衝破10萬人按讚，大量台灣網友湧入力挺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
中國小心眼！上海濱崎步主題咖啡館遭報復
[NOWnews今日新聞]中國為報復日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，針對日本歌手、藝人在中國的表演活動展開阻撓；日本天后濱崎步原定上月29日在上海開唱，卻在前一天遭中國主辦取消，她仍堅持站上舞台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
幸運糖果發威！張震二擒金馬再入圍「美國獨立精神獎」 華人男星第3人
第41屆美國獨立精神獎台灣時間4日公布入圍名單，剛以《幸福之路》二度在金馬獎封帝的張震，強勢入圍「最佳主角獎」。而該片導演、同樣以此片奪下金馬獎最佳新導演的勞埃德李崔（Lloyd Lee CHOI）也獲得最佳導演提名，雙雙獲國際影壇肯定。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
《33號遠征隊》爆紅XGP立大功！總監感謝：讓不會玩的人也願意試
由法國獨立遊戲工作室 Sandfall Interactive 打造的《光與影：33號遠征隊》無疑是今年遊戲界的最大黑馬，上市之後直到現在都廣獲全球玩家們好評，也入圍了許多年末的遊戲獎項。而在上月月底剛頒獎完的金搖桿獎上，《光與影：33號遠征隊》更橫掃了這個主要由玩家投票決定獎落誰家的遊戲大獎，成功抱走包括金搖桿年度遊戲大獎內的 6 大獎項，Sandfall Interactive 也成為年度最佳工作室。工作室的創意總監 Guillaume Broche 也特別感謝，微軟的 XBOX Game Pass 服務對《光與影：33號遠征隊》的成功有很大的幫助。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影／癌症希望基金會巡迴關懷演唱首場 彰化秀傳醫院開跑
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在台灣每4分2秒就有一人罹癌，全台約92萬個家庭須面對癌症帶來的重重挑戰。互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 5 小時前 ・ 32
印航737飛機「離奇消失」13年 竟在1處找到了！
國際中心／王靖慈報導印度航空一架波音737居然在公司內部失蹤了整整13年，這架飛機停飛後就被航空公司忘了它的存在。在近日這架飛機終於被發現，更誇張的是，印度航空還未此默默付了12萬美元（約新台幣376萬元）的停放費，消息曝光後，引發國際媒體關注。民視 ・ 1 天前 ・ 11
快訊／搞出「全聯烏龍毒鯛魚排」烏龍！離職女研究助理身影曝⋯到案全認了
高雄市衛生局昨（4）晚緊急召開記者會，局長、副局長、檢驗科長，在鏡頭前90度鞠躬道歉，直指29歲離職陳姓研究女助理，曾擅自更動電腦參數，整整放大10倍，導致誤檢出動物用藥，事後因聯繫不上人，移請檢警偵辦。昨日深夜陳女到案市刑大說明，直到今（5）日凌晨3時許才離開，她初步供稱整個過程操作有疏失，認了「不小心的！」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 444
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 49
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 19
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 129
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1070
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 4
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 90