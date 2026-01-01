賴總統出席元旦升旗典禮 盼國人團結守護臺灣

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德與副總統蕭美琴今（1）日出席元旦升旗典禮，賴總統與蕭副總統向參與典禮人員揮手致意，感謝醫護人員長期以來站在守護人民健康最前線，並期盼新的一年全體國民團結守護臺灣健康。

賴總統與蕭副總統今日上午出席「115年元旦總統府升旗典禮」，賴總統與蕭副總統抵達後，首先接受國防部三軍儀隊大隊長致敬，也向現場國人揮手致意，並在四大醫護公會代表及極地超馬選手陳彥博領唱下，與民眾齊唱國歌，國旗隨後在國旗歌演奏聲中緩緩升起。

升旗典禮結束後，賴總統與蕭副總統步上舞臺，向參與典禮人員揮手致意，感謝醫護人員長期以來站在守護人民健康最前線，並期盼新的一年全體國民團結守護臺灣健康。

賴總統與蕭副總統今早出席元旦升旗典禮，並期盼新的一年全體國民團結守護臺灣健康。（總統府提供）

賴總統與蕭副總統出席元旦升旗典禮，與國人共同迎接嶄新的一年。（總統府提供）