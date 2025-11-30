賴總統出席動土典禮 臺大雲林啟動百億級醫療大樓 打造嘉南平原醫療新燈塔
▲總統賴清德蒞臨臺大醫院雲林分院虎尾院區新醫療大樓正式舉行動土典禮前致詞表示:象徵中央對嘉南平原醫療量能與偏鄉健康照護的高度重視。這項工程不僅是雲林史上最大規模的公共醫療建設，也是政府推動「健康台灣」願景的重要實踐。(記者劉春生攝）
賴總統親臨動土 臺大雲林啟動百億級醫療大樓 打造嘉南平原醫療燈塔 臺大醫院雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓興建 落實「健康台灣」願景歷經多年規劃與跨部會協力，臺大醫院雲林分院虎尾院區新醫療大樓於十一月三十日正式舉行動土典禮，賴清德總統親臨主持表示:貴賓雲集參與新醫療大樓動土典禮，象徵中央對嘉南平原醫療量能與偏鄉健康照護的高度重視。這項工程不僅是雲林史上最大規模的公共醫療建設，也是政府推動「健康台灣」願景的重要實踐。工程預計於一一八年底完工啟用，未來將成為嘉南平原最具指標性的急重症醫療與教學研究中心。接著台灣大學校長陳文章致詞表示:雲林分院長期深耕雲林，從急重症照護到公共衛生與人才培育，充分展現臺大落實大學社會責任（USR）的成果，也讓臺大醫學體系的使命扎根嘉南平原。立法委員張嘉郡、立法委員丁學忠、立法委員許宇甄三位一起上台，由立法委員張嘉郡代表致詞感謝地方與中央協力配合爭取興建急重症醫療來嘉惠雲林及中南部地區民眾提升醫療水準，偏鄉民眾獲益至大，立法委員劉建國也致詞表示:經多年的努力與地方的配合獲得中央及賴總統的支持肯定能夠在台大虎尾院區。來增建急重症醫療與教學研究中心，來平衡中南部醫療水準，使病患及家屬不必奔波到台北就醫不便，未來會加強雲林醫療水準的提升，然後朝拜祈求工程順利。接著，移步舉行動土典禮由賴清德總統親臨主典等貴賓皆共襄盛舉，共同
進行祝禱祈福與動土儀式，期盼工程順利、興建圓滿。
立法委員劉建國、立法委員丁學忠、立法委員張嘉郡、立法委員許宇甄、行政院陳時中政務委員、監察委員林郁容、教育部朱俊彰常務次長、雲林縣張麗善縣長、雲林縣議會黃凱議長、臺灣大學陳文章校長率體系主管，包括張上淳副校長、臺大醫學院賴逸儒副院長、臺大醫院余忠仁院長、臺大醫院雲林分院馬惠明院長、另輔大醫院黃瑞仁院長、中興工程顧問股份有限公司陳伸賢董事長、俊彥建築師、劉培森建築師、潤弘精密工程事業股份有限公司李志宏董事長與地方士紳，台大醫院雲林分院院長馬惠明院長表示:中央攜手臺大系統，共同推動嘉南平原醫療量能升級，虎尾院區新醫療大樓自一零五年啟動規劃，初期建築經費六十五億元。一零八年在立法委員劉建國積極爭取下，獲行政院前院長蘇貞昌大力支持，中央同意負擔三成經費，其餘七成由臺大醫療體系投入，成為推動此案的重要關鍵。其後歷經疫情與多項外在衝擊，建設經費大幅上升至九十九.六億；此案承蒙行政院與臺大醫院持續支持下得以順利推進，並於一一一年底正式核定。規劃期間，蘇前院長曾兩度前往雲林分院巡視，親自關心進度。在行政院國發會、公共工程會、教育部及臺灣大學系統合力推動下，此案正式進入興建階段，基地面積五十四萬四千六百八十五.二七㎡。此次動土部分為醫療大樓，綜合大樓與污水處理廠，其中新醫療大樓規劃地上十層、地下三層，樓地板面積九萬六千兩百八十二.零六㎡，共提供五百三十一床，由劉培森建築師事務所設計、潤弘精密工程事業股份有限公司興建，工期約一千兩百天。
臺大醫院雲林分院表示，此案凝聚中央部會、臺大體系與地方的力量，是落實醫療平權、讓民眾「在地就能享有頂尖醫療」的重要關鍵。臺大校長陳文章又表示：提升醫療與教育量能，深化大學社會責任，他指出，第二期醫療大樓將成為中臺灣重要的醫療與教育基地，結合臨床教學、急重症照護、長照創新與社區高齡研究，不僅提升在地醫療量能，也強化臺大體系回應國家需求、培育人才、應對高齡的整體能量。院長馬惠明指出：導入未來醫院設計，提升急重症與智慧醫療量能，新大樓啟用後，虎尾院區床數將提升至八百零五床，臺大醫院雲林分院總床數也將達到一千四百七十七床，躋身醫學中心等級規模。新大樓新增複合式手術室、加護病房、急診重症處置空間與研究教學區域，將大幅強化虎尾院區的急重症能力與智慧醫療量能。
後疫情時代醫院設計：防疫韌性與智慧醫院新院區以後疫情時代醫療為設計核心，全面強化防疫韌性，規劃訪客、醫護、感染、污物、急診與物流等六大分流動線，並增設負壓與隔離病房，提升院內感染控制。
同時導入智慧醫院架構，包括醫療服務機器人、智能運補系統及智慧管理功能，使建築具備更高效率、安全性與自動化能力。
建築與願景：典範、傳承與創新新大樓外觀以臺大校總區十三紋磚為核心語彙，並融入臺大醫院常德街歷史建築的意象，象徵臺大醫療體系的傳承、典範與創新。建築兼具文化深度與未來醫療科技，展現雲林分院邁向「典範醫院（Heritage Hospital）」精神的重要一步。
深耕雲林二十年：急重症亮眼、特色醫療扎根全面從早年被視為醫療沙漠，到今日成為嘉南平原的醫療綠洲，臺大雲林的成長翻轉了區域醫療面貌。
臺大醫院雲林分院自一零三年改制以來，是雲林唯一重度級急救責任醫院，也是疫災與毒化災指定應變醫院，現有兩百三十九位主治醫師。三大急重症治療成果名列全台前茅，並於一一四年升格為準醫學中心。
特色醫療方面，雲林分院具備多項國家級量能，包括癌症照護多次通過國家認證、雲嘉唯一罕病中心、全國首創農業環境與職業健康中心等。
近年更以急重難罕與區域聯防的創新服務屢獲行政院高度肯定，連續榮獲政府服務獎與模範公務人員等國家級獎項。
高齡照護：長照三.零政策與國衛院合作在高齡照護方面，雲林分院呼應政府推動的長照 三.零與高齡健康政策，並與國家衛生研究院合作，透過「HI-HOPE 幸齡協奏曲」與多元社區介入措施，打造出資源相對不足地區在地老化的標竿模式。
智慧醫療：數位偏鄉典範模式在智慧醫療與區域聯防方面，雲林分院透過遠距醫療、智慧傷口、兒童六星共照與 五G行動急診室，有效縮短城鄉差距。
相關模式也已擴散至台灣其他地區，並於 APEC 分享偏鄉數位照護經驗，展現臺灣模式的國際價值。
展望未來：成為嘉南平原的醫療燈塔，讓民眾看見希望與信賴雲林分院感謝中央、地方與各界長期支持，更感謝鄉親一路以來的信任與陪伴。未來新大樓啟用後，分院將以更堅實的急重症量能、智慧醫療服務與醫學教育使命，成為嘉南平原的醫療燈塔。讓民眾看見醫院，就看見希望；走進雲林，就看見臺大最值得信賴的力量。
