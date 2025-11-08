賴總統出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕（2） (圖)

其他人也在看
創歷年新高！明年健保總額破兆元 賴清德親揭「3大目的」挺醫護
即時中心／黃于庭、李美妍報導總統賴清德今（8）日出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會開幕典禮」，他表示，政府為了打造「健康台灣」，明（2026）年度健保總額將達到9,883億元，政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高，期盼與醫界攜手合作，讓國人更健康、國家更強。民視 ・ 4 小時前
賴總統：政府會全力防疫 請用行動一起支持台灣豬
（中央社記者溫貴香台北8日電）市場恢復供應溫體豬肉，總統賴清德今天表示，台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。中央社 ・ 7 小時前
40年前捨臺大醫工作，他成花蓮慈濟第一個外科醫師！72歲陳英和獲醫療奉獻獎：感受「被需要」的幸福
「我同樣的努力，在臺大醫院，頂多錦上添花；我在東部，卻能讓更多病人因為我的努力而得到照顧！」72歲花蓮慈濟醫院名譽院長、骨科權威陳英和，昨（11/1）日獲頒象徵台灣醫療最高榮譽的「醫療奉獻獎」。他是花蓮慈濟第一位報到的醫師，照護花、東鄉親40年如一日。其收治超過200位僵直性脊椎炎患者，曾笑稱「這數字應該是全世界最多」，技術被收錄在美國醫學教科書中，成為全球醫師學習的範本。而他視病猶親，常在診間蹲下身把臉貼近病人的腳，透過嗅覺去分辨傷口有沒有發炎；也因為深知病人完成植皮手術後的皮膚最脆弱，行醫45年來吹了上百顆氣球，讓截肢的病人當坐墊。但陳英和昨天領獎時仍謙稱，「花蓮俗稱後山，但有更多奉獻獎是在山上行醫…；我的工作條件又比更多人好得太多。所以，還更要繼續努力」。幸福熟齡 ・ 12 小時前
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
川普關稅戰違法？ 聽證會後敗訴機率曝！
美國總統川普對全球關稅戰是否違法，美國法院聽證日期為2025年11月5日。玉山投顧分析，核心爭議在於，總統是否有權依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）聲稱存在「國家緊急情況」，並對進口貨物大範圍徵收關稅。多個企業與美國數州提起訴訟，主張此舉超出總統在該法下的法定權限。目前在下級法院，多數法官認為川普實施的關稅屬於超越法定授權。玉山投顧報告點出，聽證會後，預測平台 Polymarket 對川普勝訴的押注機率由 40%下降至 25%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
卓榮泰稱「遞出半個橄欖園」 民眾黨嗆這句
[NOWnews今日新聞]立法院今（7）日行使NCC委員同意權，4名被提名人全遭封殺，行政院長卓榮泰今下午在總質詢時怒轟藍白沒誠信，行政院已遞出橄欖枝，甚至遞出半個橄欖園，藍白卻未同樣釋出善意。民眾黨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
四人幫教師霸凌3／4教師霸凌製造對立 教育部回應了
國立嘉義大學附設小學發生4名教師對學校人事主任霸凌事件，1個多月前調查報告出爐，認定霸凌成立，但這4位教師事後仍不知收斂，持續在網路、學校內發言恐嚇學校其他教職員。針對此案，教育部認為若情節嚴重，最重可處解聘處份，有任何爭議，應循體制內管道反應解決。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
NCC人事案！民眾黨團全投不同意 黃國昌轟提名學界小白兔
立法院院會今天（7日）將針對包括正副主委在內，四席NCC委員被提名人行使人事同意權，台灣民眾黨立法院黨團經過黨團會議，決定對4名人選都投下不同意票，一方面不滿閣揆卓榮泰提名過程一再欺瞞拖延；同時，4名中廣新聞網 ・ 1 天前
黨團修改兩年條款「傅崐萁恐成萬年總召」？吳崑玉揭國會恐有「這狀況」！
論壇中心／綜合報導國民黨團今（7）日通過修改內規案，未來總召得連選連任，讓原本明年任期將屆的國民黨立院黨團總召傅崐萁有機會繼續連任，恐怕成為「萬年總召」。專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上就透露，未來國會上的各種爭議法案，恐怕在傅崐萁的主導下，會繼續強推。民視 ・ 14 小時前
颱風鳳凰有北轉近台趨勢 政院：花蓮堰塞湖災區盡早預防性撤離
中央氣象署分析颱風鳳凰動態有北轉接近台灣趨勢。行政院今天表示，颱風鳳凰可能為東部及北部帶來豪雨，請部會依權責督導花蓮縣政府在周末前完成堰塞湖災區預防性疏散撤離前置作業，要「盡早啟動」預防性疏散撤離作業；交通部也須落實馬太鞍溪臨時便橋預防性封橋措施。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
曾不顧北京警告訪台！美國第一位女性眾院議長裴洛西，宣布不再繼續連任
美國聯邦眾議院歷史上第一位、也是迄今為止唯一一位女性議長，同時也是數十年來，民主黨政治圈中最有權勢的人物之一，那位曾不顧北京警告來台訪問的裴洛西（Nancy Pelosi），台北時間6日晚間宣布、她將不再尋求連任。 現年85歲的裴洛西發布一段感人的影片，向她代表近40年的城市舊金山，獻上一封情書，「我真心熱愛作為你們在國會的聲音，這就是為什麼、我希望你們，......風傳媒 ・ 1 天前
驚！高雄流動攤商增1本土登革熱 足跡含高屏7市場
高雄市衛生局今（7）日說，今天新增1例本土登革熱確診個案，患者為鳳山區39歲本國籍男性，11月3日出現發燒（39.7度）及肌肉痠痛症狀，當日至耳鼻喉科診所就醫，因症狀未緩解，11月6日改至另家診所求診，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性（第二型登革熱），為高雄市今年第14例本土確診個案。高雄市政府防疫團隊已針對個案居住地與周邊警戒範圍，啟動地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
蕭美琴訪比利時在IPAC年度大會發表演說
總統府今天深夜發布新聞稿表示，經賴清德總統指派，副總統蕭美琴於今晚（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦的年度大會，並發表演說。中時新聞網 ・ 18 小時前
NCC被藍白封殺！卓榮泰氣炸怒批：半個橄欖園都遞出來還得不到善意回覆
立法院今（7）日在藍白人數優勢下，4名NCC委員被提名人全遭封殺，連國民黨籍的副主委被提名人程明修都被否決。行政院長卓榮泰在民進黨立委郭昱晴質詢時不悅表示，可見在野黨以黨意凌駕一切，不是在野黨的人選就無法被通過。他更痛斥，自己把半個橄欖園都遞出來了，還得不到善意回覆，會重新思考未來的合作模式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌再轟卓榮泰欺騙國會 民眾黨團對NCC4位被提名人全投不同意
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導立法院今（7）日上午行使國家通訊傳播委員會人事同意權，民眾黨團上午舉行記者會，黨團總召黃國昌說，民眾黨立法院黨團一致...FTNN新聞網 ・ 1 天前
NCC人事案繼續卡關！ 藍白表態：封殺4位被提名人
即時中心／顏一軒報導NCC人事案已卡關逾1年，4名委員自去（2024）年8月1日卸任後，缺額尚未補滿。不過，民眾黨團今（7）日稍早已在記者會中表態，會封殺蔣榮先、程明修、黃葳威與羅慧雯共4位被提名人；至於國民黨團書記長羅智強也說，將對4人投下「不同意票」。民視 ・ 1 天前
北市抽驗生鮮蔬果 多件青蔥、香菜殘留農藥超標
（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市衛生局今天公布最新生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，在市場、賣場、餐飲店等處抽驗的51件產品中，有11件產品驗出殘留農藥超標，包含青蔥、香菜、九層塔等，皆已要求下架。中央社 ・ 1 天前
NCC空轉一整年！今審人事同意權 三黨態度曝：藍白封殺全數人選
立法院今（7）日將針對四位NCC委員被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯的人事同意權案進行投票，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱稍早表示，黨團已經決議一致支持NCC被提名人，且因為是記名投票，一票都不會跑；民眾黨團一早則在記者會上宣布全數投下反對票；國民黨立委羅智強也表示，黨團一致決議投下不同意票。NCC人事案將在藍白立委的人數優勢下再次遭到封殺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄本土登革熱增1例 鳳山攤商足跡遍布高屏市場
（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄市今天新增1例本土登革熱確診個案，今年累計14例。患者為鳳山區39歲本國籍男性，職業為市場攤商，足跡遍布高雄、屏東等市場。衛生局已採檢484人，196陰性，288人檢驗中。中央社 ・ 1 天前
1歲嬰兒遭金門醫院打錯疫苗 院方：將檢討流程
（中央社記者吳玟嶸金門8日電）金門醫院發生原應替嬰兒施打流感疫苗，卻錯打成A肝疫苗事件，金門醫院表示，已通報疾管署與金門縣衛生局，目前觀察嬰兒無異狀，將檢討流程避免類似情形再發生。中央社 ・ 6 小時前