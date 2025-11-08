賴總統出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕（2） (圖)

「我同樣的努力，在臺大醫院，頂多錦上添花；我在東部，卻能讓更多病人因為我的努力而得到照顧！」72歲花蓮慈濟醫院名譽院長、骨科權威陳英和，昨（11/1）日獲頒象徵台灣醫療最高榮譽的「醫療奉獻獎」。他是花蓮慈濟第一位報到的醫師，照護花、東鄉親40年如一日。其收治超過200位僵直性脊椎炎患者，曾笑稱「這數字應該是全世界最多」，技術被收錄在美國醫學教科書中，成為全球醫師學習的範本。而他視病猶親，常在診間蹲下身把臉貼近病人的腳，透過嗅覺去分辨傷口有沒有發炎；也因為深知病人完成植皮手術後的皮膚最脆弱，行醫45年來吹了上百顆氣球，讓截肢的病人當坐墊。但陳英和昨天領獎時仍謙稱，「花蓮俗稱後山，但有更多奉獻獎是在山上行醫…；我的工作條件又比更多人好得太多。所以，還更要繼續努力」。

幸福熟齡 ・ 12 小時前