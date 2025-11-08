賴總統出席台灣聯合醫學會學術演講會開幕（3） (圖)

其他人也在看
吳明賢喊話「健保改革一定要成功」 (圖)
「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」開幕典禮8日在台大醫院國際會議中心舉行，台灣醫學會理事長吳明賢（圖）致詞最後，對著坐在台下的總統賴清德、衛福部長石崇良，喊話「健保改革一定要成功！」。中央社 ・ 8 小時前
賴清德：明年健保總額破兆 將用於提升醫療品質、穩定人力
總統賴清德今（8）日上午在衛福部長石崇良陪同下，出席台灣醫學週，宣布政府連續兩年健保採取高推估，明（2026）年健保總額突破1兆元，創歷史新高。對於「健保補充保費」改革風波，石崇良語帶幽默表示，有專業的醫師總統，當部長壓力很大，他會廣納蒐集意見，持續推動改革。公視新聞網 ・ 8 小時前
台大百歲訪4總統校友 回憶椰林大道、法學院禮堂
（中央社記者陳至中台北7日電）台灣大學迎接百週年校慶，校長陳文章近日接連訪問4名總統級校友。總統們最懷念的校園景點包含適合約會的椰林大道、午睡很方便的傅園，以及連木椅都是古蹟的舊法學院大禮堂。中央社 ・ 1 天前
石崇良出席台灣聯合醫學會學術演講會 (圖)
衛福部長石崇良（圖）8日在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」，發表演講「以突破創新思維迎接超高齡社會」。中央社 ・ 11 小時前
賴總統暢談健保制度與「健康台灣」政策 (圖)
總統賴清德8日在圓山大飯店，出席「第78屆醫師節慶祝大會」，致詞勉勵照顧國人健康的醫師們，並暢談健保制度與「健康台灣」政策。中央社 ・ 6 小時前
賴總統出席醫師節慶祝大會 (圖)
總統賴清德（右2）8日在圓山大飯店，出席「第78屆醫師節慶祝大會」，向在場醫師揮手致意。中央社 ・ 6 小時前
賴總統頒發終身醫療奉獻獎給邱泰源 (圖)
總統賴清德（左）8日下午出席「第78屆醫師節慶祝大會」，會中頒發114年度終身醫療奉獻獎給前衛福部長邱泰源（右）。中央社 ・ 6 小時前
石崇良出席醫師節慶祝大會 (圖)
中華民國醫師公會全國聯合會8日在台北圓山大飯店舉辦「第78屆醫師節慶祝大會」，會中並頒發多組獎項表揚在醫療領域無私奉獻的醫師們，衛福部長石崇良（圖）應邀出席。中央社 ・ 6 小時前
NCC四位被提名人全遭否決 行政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，11時26分投票截止後旋即開票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決，NCC仍維持三位委員現狀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
傻眼！中市府今赴議會專案報告 報告人竟是「被免職局長」
台中市10月22日爆非洲豬瘟，成台灣防疫破口，台中市政府今赴議會進行非洲豬瘟事件專案報告，但市府準備的專案報告書面資料上的報告人，竟是昨日已被免職的農業局長張敬昌、環保局長陳宏益，讓不少議員傻眼；台中市議員林德宇當場發飆，斥連這種事都做不好，市府藐視議會、規避監督究責；議長張清照則幫緩頰，「人員昨天自由時報 ・ 1 天前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 12 小時前
卓榮泰稱「遞出半個橄欖園」 民眾黨嗆這句
[NOWnews今日新聞]立法院今（7）日行使NCC委員同意權，4名被提名人全遭封殺，行政院長卓榮泰今下午在總質詢時怒轟藍白沒誠信，行政院已遞出橄欖枝，甚至遞出半個橄欖園，藍白卻未同樣釋出善意。民眾黨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
當年調漲健保費…楊志良驚曝「恐嚇取財」祕辛：「他」當然懂了
衛福部原擬調整《健保法》，股利年結達一定門檻將收取補充保費，因股民不滿，遭政院「踩剎車」。前衛生署長楊志良昨（7日）則透露，自己當年要調漲保費時，第一個反對的是時任行政院長吳敦義，因雙方意見不合，還被時任總統馬英九找去；他還透露當時是採用「恐嚇取財」方式說服馬英九。中時新聞網 ・ 9 小時前
人事案再遭封殺 卓榮泰強硬回應：遞橄欖園也沒用「重新思考合作模式」
行政院提名的NCC委員今(11/7)日遭藍白聯手封殺，行政院長卓榮泰對此表示，今天我們看到完全沒有誠、信完全沒有合作基礎，「我非常非常的遺憾，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，整個橄欖園的一半都遞出來，結果沒有得到任何善意的回應，我覺得這個是讓我們重新思考未來合作的模式，我想這個結果其實大家都不樂見」。太報 ・ 1 天前
颱風鳳凰有北轉近台趨勢 政院：花蓮堰塞湖災區盡早預防性撤離
中央氣象署分析颱風鳳凰動態有北轉接近台灣趨勢。行政院今天表示，颱風鳳凰可能為東部及北部帶來豪雨，請部會依權責督導花蓮縣政府在周末前完成堰塞湖災區預防性疏散撤離前置作業，要「盡早啟動」預防性疏散撤離作業；交通部也須落實馬太鞍溪臨時便橋預防性封橋措施。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
曾不顧北京警告訪台！美國第一位女性眾院議長裴洛西，宣布不再繼續連任
美國聯邦眾議院歷史上第一位、也是迄今為止唯一一位女性議長，同時也是數十年來，民主黨政治圈中最有權勢的人物之一，那位曾不顧北京警告來台訪問的裴洛西（Nancy Pelosi），台北時間6日晚間宣布、她將不再尋求連任。 現年85歲的裴洛西發布一段感人的影片，向她代表近40年的城市舊金山，獻上一封情書，「我真心熱愛作為你們在國會的聲音，這就是為什麼、我希望你們，......風傳媒 ・ 1 天前
驚！高雄流動攤商增1本土登革熱 足跡含高屏7市場
高雄市衛生局今（7）日說，今天新增1例本土登革熱確診個案，患者為鳳山區39歲本國籍男性，11月3日出現發燒（39.7度）及肌肉痠痛症狀，當日至耳鼻喉科診所就醫，因症狀未緩解，11月6日改至另家診所求診，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性（第二型登革熱），為高雄市今年第14例本土確診個案。高雄市政府防疫團隊已針對個案居住地與周邊警戒範圍，啟動地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
NCC被藍白封殺！卓榮泰氣炸怒批：半個橄欖園都遞出來還得不到善意回覆
立法院今（7）日在藍白人數優勢下，4名NCC委員被提名人全遭封殺，連國民黨籍的副主委被提名人程明修都被否決。行政院長卓榮泰在民進黨立委郭昱晴質詢時不悅表示，可見在野黨以黨意凌駕一切，不是在野黨的人選就無法被通過。他更痛斥，自己把半個橄欖園都遞出來了，還得不到善意回覆，會重新思考未來的合作模式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌再轟卓榮泰欺騙國會 民眾黨團對NCC4位被提名人全投不同意
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導立法院今（7）日上午行使國家通訊傳播委員會人事同意權，民眾黨團上午舉行記者會，黨團總召黃國昌說，民眾黨立法院黨團一致...FTNN新聞網 ・ 1 天前
NCC人事案繼續卡關！ 藍白表態：封殺4位被提名人
即時中心／顏一軒報導NCC人事案已卡關逾1年，4名委員自去（2024）年8月1日卸任後，缺額尚未補滿。不過，民眾黨團今（7）日稍早已在記者會中表態，會封殺蔣榮先、程明修、黃葳威與羅慧雯共4位被提名人；至於國民黨團書記長羅智強也說，將對4人投下「不同意票」。民視 ・ 1 天前