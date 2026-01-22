賴總統出席天下經濟論壇（3） (圖)

其他人也在看
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 323
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 64
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 100
美車有望「0關稅」？ 政院證實：美方要求全面開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，引發大眾對台灣車市的熱烈討論。而經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國FTA的開放程度，至於美製進口車關稅是否會調降，楊珍妮說明，汽車市場開放的降稅，將會與美方進行協商，一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 102
陳亭妃拜會卻拒簽聲明！挺憲議員2字道心聲
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市初選勝選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議長邱莉莉，卻傳出因為陳亭妃沒有簽署「挺憲派議員」提出的3點協議保證，導致雙方完全沒有共識，陳亭妃表示「尊重」，邱莉莉和議會...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 19
台南綠營整合卡關？陳亭妃拒簽協議：不幫藍營站台是底線
民進黨立委陳亭妃在贏得台南市長初選後，於20日前往拜會台南市議會議長邱莉莉，但會中並未簽署由「挺憲派」議員所提出的三點協議保證。面對黨內不同陣營施加的壓力，陳亭妃21日公開強調，未來正副議長選舉絕對會提名民進黨籍候選人，至於議員選舉的輔選界線，她明確承諾「不會幫國民黨站台」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 17
就是不審總預算！黃國昌竟點名總統辯論 媒體人轟：垂死掙扎的過氣政客
即時中心／綜合報導中央政府今年度總預算持續遭藍白卡關，至今無法付委審查，行政院長卓榮泰昨（21）日下戰帖要求與立院直接辯論；在野陣營立即接招，國民黨團要求舉辦3場電視公開辯論，民眾黨主席黃國昌甚至要求總統賴清德出來跟他辯論。對此，媒體人詹凌瑀直批黃國昌是「垂死掙扎的過氣政客」，只能靠咆哮來掩飾心虛的政客，憑什麼要求國家元首配合你的作秀演出？「這不叫辯論，這叫標準的政治碰瓷。」民視 ・ 53 分鐘前 ・ 34
鄭麗文一錘定音「七三制」！藍營新竹縣長初選火花四射 莫忘分裂曾讓縣長寶座拱手讓人
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導寒流來襲，國民黨新竹縣長初選卻持續升溫、戰火不歇。隨著新竹縣長楊文科任期將屆，現任副縣長陳見賢，以及曾退黨、再度回...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 31
川普和北約談妥格陵蘭議題 傳「割地建軍事基地」被提及
美國總統川普已收回他先前威脅對八個歐洲國家加徵大規模關稅的說法，並稱自己和北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）會晤後，已就格陵蘭的議題達成未來協議架構；然而有媒體報導，這潛在的協議內容，有可能是在格陵蘭割出一塊土地讓美軍建軍事基地。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 11
3大咖觀禮！賴清德替陳亭妃掛背帶喊凍蒜
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，中執會今（21）日正式通過提名，由身兼黨主席的總統賴清德為賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘三位參選人披掛競選背帶，眾人齊喊「凍蒜」口號。賴清...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 33
格陵蘭危機升溫！丹麥、美國、加拿大增兵 揭密歐盟防禦條款42.7
美國總統川普併吞格陵蘭的野心，造成西方民主陣營瀕臨破裂。宗主國丹麥的增派兵力於19日晚間飛抵格陵蘭，同一時間，北美防空司令部（NORAD）也宣布一架飛機將抵達該島的美軍基地，互別矛頭的意味濃厚。加拿大媒體則引述自家官員報導，渥太華同樣規劃派兵格陵蘭參加歐洲盟國的聯合軍演，就只等最終決定。隨著北約的共同防禦機制恐怕失靈，外界也關注歐盟第42.7的協防條款，能否成為丹麥的保命符。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
陳亭妃拒簽「切割郭信良」條款！吳子嘉轟挺憲派太離譜：她離開是正確的
立委陳亭妃成功在民進黨初選擊敗對手林俊憲，爭取到2026台南市長提名，她今（20）日拜訪台南市議會展開和解之旅，不過挺憲派的議長邱莉莉等人，會後卻稱對於陳亭妃沒有簽署「切割郭信良協議」表示遺憾，和解第一站就看似觸礁。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉直言，「這實在太離譜，這個共同聲明非常沒水準！」據了解，挺憲派在與陳亭妃的會面中，拿出其擬定的「2026民進黨勝......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8
彈劾總統鬧劇「自家人也不挺」！藍白僅4人列席 議場唱空城畫面曝
即時中心／黃于庭報導藍白掌握國會多數，日前挾著人數優勢通過彈劾總統賴清德提案。賴清德昨（20）日發函立法院長韓國瑜，「立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務」，因此不予列席今（21）日召開的全院委員會。對此，民進黨立委吳思瑤砲轟，藍白要求總統列席，議場卻空蕩蕩，「連自己人都不捧場，就知道鬧劇多難看」。民視 ・ 21 小時前 ・ 21
陳亭妃拜會議會尋求和解破局 拒簽切割郭信良聲明遭批遺憾
民進黨台南市長初選民調勝出的立委陳亭妃，今（20）日上午10時30分前往台南市議會拜會議長邱莉莉，尋求黨內「大和解」。雙方進行45分鐘密室會談後，陳亭妃離去時僅簡短回應「OK啦！」不願多作說明。然而，邱莉莉等挺憲派議員則對陳亭妃未簽署由23名議員連署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」表示遺憾，顯示黨內整合仍存在變數。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
被提彈劾拒到立院說明 王鴻薇轟賴清德：自己當大法官？
[Newtalk新聞] 針對立法院對總統賴清德提出彈劾案，立法院今（21日）召開全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到國會說明，但總統府昨發函立法院長韓國瑜，說明不會列席。國民黨立委王鴻薇痛斥，賴清德沒勇氣來立法院說明，竟然自己製造假訊息、自己當起大法官。 王鴻薇表示，她必須要譴責賴清德拒絕到立法院為自己的清白、政績說明，賴清德居然沒有辯護的勇氣，而且理由竟然是以憲法法庭的判決意旨，稱如果總統到立法院說明是違憲；但是，立法院這次是根據立法院職權行使法第43條邀請賴清德到國會說明，這一條根本沒被判決違憲。 王鴻薇表示，他們為什麼要彈劾賴清德？就是因為賴做了太多的政治「芭樂票」。王接著當場播放畫面，同時呈現賴清德在選情承諾「依立法院職權行使法，總統有義務到國會去進行國情報告」的說法；以及賴清德在選後改口稱，「在大法官還沒有做出釋憲結果之前，不宜貿然採取行動」的說法作為對比。 王鴻薇更表示，賴清德已經不是第一次被彈劾，賴清德的行事風格不尊重民主政治、藐視憲法，在台南市長任內，就曾被監察院彈劾，監察院以賴清德拒絕進入台南市議會，違背地方自治相關精神，而對賴清德提出申誡。 王鴻薇表示，賴清德不但是史上新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 2
賴清德拒到立院說明被彈劾案 國民黨批「三失總統」
立院發動彈劾總統賴清德，邀賴今至立院全院委員會列席說明遭拒。國民黨批，賴拒依法行政、藐視民意監督是失職；意識形態治國、造成國家空轉是失能；帶頭主導惡罷、製造人民對立是失德，三失總統現竟更直接消失。太報 ・ 22 小時前 ・ 4
挺憲派議員要求陳亭妃切割郭信良！吳子嘉直呼「太離譜」
民進黨台南市長初選落幕，勝出的綠委陳亭妃20日上午前往台南市議會拜會議長邱莉莉，但陳亭妃並未簽署由23名議員連署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，令挺憲派議員感到遺憾。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直呼「太離譜」，並指這個共同聲明非常沒水準。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
賴總統拒赴立院說明彈劾案 在野立委痛批「你不是皇帝」
立法院今、明兩天（21、22日）針對藍白發動彈劾總統賴清德召開全院委員會，不過總統府昨天回函告知賴總統將不予列席；對此，國民黨團痛批這是民主裂解、制度崩壞的起點；民眾黨團則提醒賴清德：你是民主國家選出中廣新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
曝柯志恩民調最大變數！謝寒冰示警：綠營還在游離，這大咖「消失1年恐出馬」
民進黨拍板由立委賴瑞隆挑戰2026高雄市長，與國民黨立委柯志恩的對決受到高度關注，《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮；媒體人謝寒冰認為，這只是因為綠營尚未整合完成。謝寒冰在《何橞瑢辣晚報》節目中表示，賴瑞隆民調相對低迷，主要是因為過去力挺立委邱議瑩、林岱樺等人的選民「還沒......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
報老鼠冤？挺憲派拋3點協議逼宮陳亭妃 謝寒冰揭背後意圖：連裝都不想裝
民進黨台南市長初選日前落幕，由立委陳亭妃出線，而為整合黨內派系，陳亭妃20日拜會力挺立委林俊憲的議長邱莉莉，不過席間陳亭妃拒簽挺憲派議員提出的3點協議保證，最終雙方最終沒共識收場，引發外界議論綠營台南分裂恐難團結。對此，媒體人謝寒冰在節目《新聞大白話》指出，原以為雙方至少會演得和氣一點，沒想到是裝都不裝，很明顯挺憲派是這舉動就是要給陳亭妃下馬威。整合台南黨......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 3