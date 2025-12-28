賴總統出席客家貢獻獎典禮 籲國會盡速審查總預算

（中央社記者張雄風台北28日電）總統賴清德與行政院長卓榮泰今天出席2025客家貢獻獎表揚典禮，強調政府對客家文化非常重視，但這些政策需要立法院通過總預算，呼籲國會盡速審查。

客委會今天舉辦「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，客家貢獻獎得獎者計13名、客家事務專業獎章得獎者計84名，向長年投入客家事務、推動語言傳承與守護文化價值的得獎者致上深切的敬意。

賴總統致詞時表示，昨晚的地震，大家都嚇了一跳，來得又快又急，他馬上了解各地災情，確認沒有問題後，今天能和大家一起參加活動「感覺真好」。

廣告 廣告

賴總統指出，民進黨對客家文化非常重視，並細數不論是公共、飲食、青年、創生、區域和國際，都已經展現出成果。他舉例，今年成立客家青年諮詢委員會，讓政策更有活力、創意；數位應用範圍更擴大，讓客語更生活化。

另外，賴總統提到，讓客家青年廚師踏上國際舞台、客家文學在國際上大放異彩等，今年還有客家幣帶動客家經濟；這些政策需要立法院通過總預算，讓政策沒有阻礙。

卓榮泰表示，昨晚的地震收到國家警報後的那一個鐘頭非常忐忑不安，與鐵公路、機場、台電公司等單位，掌握各縣市沒有大的狀況下，才向總統報平安；總統也做2項指示，一是詳細觀察各地有沒有重大災情，二是能夠出席這場客家聚會，真是天佑台灣。

話鋒一轉，卓榮泰說，客委會預算從明年1月1日起很難再支持，如浪漫台三線藝術季、客家相關影視內容等，因為中央政府總預算在立法院1塊錢都沒有審；另外像是客家幣、伯公照護站、六堆文化園區也各有逾千萬元的預算不能使用，呼籲國會盡速審查。（編輯：李淑華）1141228