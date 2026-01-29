賴總統出席寒冬助老關懷活動 呼籲大家關心弱勢

記者陳彥陵／綜合報導

總統賴清德今（29）日前往臺中出席弘道老人福利基金會「寒冬助老拜早年陪伴獨居長輩圍爐」活動，祝福長輩們新年快樂、身體健康，並呼籲大家在過年期間也能關心弱勢民眾，共同讓社會更溫暖。

賴總統抵達後，首先欣賞百歲爺爺的魔術表演，並與現場長輩一起貼春聯、製作紅龜粿及圍爐交流，氣氛熱絡溫馨。

賴總統表示，過去一年雖然仍有部分產業及個別企業受到影響，但臺灣整體經濟表現穩健，期盼過年期間社會大眾也能發揮愛心，關心周遭弱勢團體與需要協助的民眾。

賴總統說，很高興如同往年一樣，與弘道基金會王乃弘董事長及團隊一起向長輩拜早年並陪伴圍爐，期盼新的一年長輩們都身體健康、平安順利，也祝賀大家「新年快樂、馬到成功」。

賴總統今日出席弘道老人福利基金會「寒冬助老拜早年陪伴獨居長輩圍爐」活動，祝福長輩們新年快樂、身體健康。（總統府提供）

賴總統與現場長輩一起製作紅龜粿，氣氛熱絡溫馨。（總統府提供）

賴總統呼籲大家在過年期間也能關心弱勢民眾，共同讓社會更溫暖。（總統府提供）