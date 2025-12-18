賴總統出席成大沙崙醫院動土 盼立院支持總預算審議

（中央社記者楊思瑞台南18日電）總統賴清德今天到台南市出席成大沙崙醫院動土典禮時表示，帶動區域均衡發展建設的推動需要中央健全財政支持，盼立法院不分黨派支持中央政府總預算審議，財劃法也能再次討論。

國立成功大學上午在台南市歸仁區舉行沙崙醫院（成大沙崙醫院）動土典禮，由賴總統親臨主祭，中央部會代表、成大校長沈孟儒、成大醫院院長李經維等人陪同進行動土儀式。

沈孟儒致詞表示，成大沙崙醫院為「沙崙醫療服務與創新園區」第一期計畫，含兒童醫療中心總病床數共664床，涵蓋急性醫療、兒童與新生兒照護、重症加護、隔離治療等各種需求。

沈孟儒指出，醫療大樓規劃為地下2層、地上多層結構，設計為醫院主體與兒童醫療中心兩棟建築連通體系，以方便不同醫療功能整合與日後擴充，完成後將大幅改善台南市大新豐地區及沙崙所在區域醫療資源不足現況，並兼顧周邊善化、新市、永康，乃至北高雄等區域醫療需求。

賴總統表示，成大沙崙醫院完工後，將藉人工智慧、雲端運算及智慧系統優化醫療發展，並發展精準醫療，提升照護效率以減輕醫護人員負擔，同時透過與研究機構合作，促進再生醫療研發，協助台灣醫療發展持續與國際接軌，還預留災時緊急醫療用途，提升醫療韌性。

賴總統指出，沙崙醫療服務與創新園區是中央與地方合作典範，從他在擔任台南市長開始陸續推動沙崙智慧綠能科學城、中研院南部院區、大台南會展中心等重大建設，到今天成大沙崙醫院正式動土，在高鐵台南站下車旅客能清楚看見沙崙這一帶是正在發展新市鎮，成為帶動南台灣發展動力來源。

他說，園區後續第二期目前由國發會審議中，也希望能順利進行，由此可見，所有帶動區域均衡發展建設成功推動關鍵，除了中央與地方相互合作，更重要的是要有中央健全財政大力支持。

賴總統表示，希望後續立法委員能不分黨派支持中央政府總預算審議，財政收支劃分法也能再次進行討論，更合理分配，讓地方財政更加自主，也能使中央財政保有協助地方發展力量，創造雙贏立場。

行政院長卓榮泰15日動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。（編輯：李淑華）1141218