賴總統出席新北宜蘭縣同鄉會會員大會（1） (圖)

世界兒童日，旨在增進全球兒童凝聚力，致力實現每個孩子的權利。近年新北市政府積極推廣「兒童友善綠空間」理念，適逢表彰與推廣兒童日這一重要節日，在此景觀處跟大家推薦鶯歌永吉公園，它不僅是新北市結合在地文化與自然特色的代表場域，園內的設施亦可供孩童安全放心的嬉戲遊玩，展現城市與親子間共融互動與推廣美好願景。永吉公園坐落於知名的陶瓷藝術之鄉，公園設計深度融入鶯歌在地特色，以「陶瓷文化」為靈感來源，結合遊具造型與地景設計，創造出兼具美學與遊戲功能的特色空間。園內設置大型陶瓷風格地景藝術，鮮豔且具有造型感的彩色鞦韆、豐富的沙坑與水霧廣場，營造多元感官體驗環境。這些特色造型不僅帶給孩子歡樂，也讓親子同遊時感受到濃厚的陶瓷文化氛圍，成為親子共度美好時光的理想場所。另外，園區遊具在設計上兼 ...

台灣新生報 ・ 16 小時前