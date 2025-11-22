賴總統出席新北宜蘭縣同鄉會會員大會（1） (圖)
新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會22日晚間在頤品飯店舉行，總統賴清德（前中）應邀出席，與前立法院長游錫堃（前右3）等人合影。
中央社記者謝佳璋攝 114年11月22日
其他人也在看
出席新北宜蘭縣同鄉會會員大會 賴總統揮手致意 (圖)
總統賴清德（左揮手者）22日晚間應邀出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會，進場時向與會者揮手致意。中央社 ・ 16 小時前
新北培訓防災士 里長變防災達人
為強化基層防救災能力、提升社區自主防災能量，新北市政府舉辦第一三○期防災士培訓里長班開訓典禮，學員以各里里長及里幹事為主。市府期望透過系統化培訓，將防災觀念向下扎根，培養基層防災種子，打造韌性社區。典禮由內政部政務次長馬士元、新北市消防局長陳崇岳及民政局長林耀長共同出席。馬士元指出，氣候變遷使極端天候日趨頻繁，豪雨、地震及土石流等災害往往在短時間內影響社區安全。他強調，社區是防災的第一道防線，而熟悉地方狀況的里長、里幹事，是災時最重要的即刻行動者；藉由防災士制度，能強化基層在災前預防、災中應變及災後復原的整體應對能力。林耀長表示，面對極端氣候帶來的多重風險，提高基層防災能力勢在必行。里長與里幹事不僅熟悉里內地形與住戶情況，更能在災害發生第一時間協助疏散與掌握現場，是里鄰防 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
融入在地特色 新北邀您來鶯歌永吉公園FUN心玩
世界兒童日，旨在增進全球兒童凝聚力，致力實現每個孩子的權利。近年新北市政府積極推廣「兒童友善綠空間」理念，適逢表彰與推廣兒童日這一重要節日，在此景觀處跟大家推薦鶯歌永吉公園，它不僅是新北市結合在地文化與自然特色的代表場域，園內的設施亦可供孩童安全放心的嬉戲遊玩，展現城市與親子間共融互動與推廣美好願景。永吉公園坐落於知名的陶瓷藝術之鄉，公園設計深度融入鶯歌在地特色，以「陶瓷文化」為靈感來源，結合遊具造型與地景設計，創造出兼具美學與遊戲功能的特色空間。園內設置大型陶瓷風格地景藝術，鮮豔且具有造型感的彩色鞦韆、豐富的沙坑與水霧廣場，營造多元感官體驗環境。這些特色造型不僅帶給孩子歡樂，也讓親子同遊時感受到濃厚的陶瓷文化氛圍，成為親子共度美好時光的理想場所。另外，園區遊具在設計上兼 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
首度站台力挺蘇巧慧 賴清德盛讚：新北市長非常理想的人才
即時中心／顏一軒報導新北市宜蘭縣同鄉會於今（22）日舉行第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，超過千人出席，場面相當盛大，不僅總統賴清德出席致詞，前立法院院長游錫堃、民進黨新北市長擬參選人蘇巧慧、立委吳秉叡、林淑芬、張宏陸、李坤城、陳俊宇、宜蘭縣長參選人林國漳，以及諸多新北市議員均出席致意。賴清德致詞中特別提及蘇巧慧，盛讚她是非常理想的人才，未來如果新北市能由蘇巧慧來帶領，相信這座城市絕對會愈來愈好。民視 ・ 15 小時前
金馬62》林柏宏無緣入圍影帝！現身紅毯心在TWICE：好想去看喔
台灣男神林柏宏，今（22日）晚現身第62屆金馬獎頒獎典禮，雖然無緣憑藉電影作品《96分鐘》入圍影帝，但他背負頒獎人的重責大任。怎料，林柏宏在後台坦言，很想去看同時間在高雄演出的韓團TWICE，逗笑大家。中時新聞網 ・ 18 小時前
中日關係急凍 中方傳拒絕明年舉行中日韓首腦會談
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，事件持續發酵。日本共同社報導，關於召開日本擔任輪值主席國的中日韓首腦會談一事，日本向中韓兩國徵詢了明年1月實施的意向，據悉中方已拒絕。目前也無法磋商今後的具體召開時間，能否實現會談變得不明朗。中時財經即時 ・ 14 小時前
新北市長選戰最新民調 賴苡任：這人在新北市不討喜
根據《CNEWS匯流新聞網》「新北市長選舉」最新民調顯示，在藍綠對決的情況下，國民黨若推派台北市副市長李四川，李四川(47.1%)領先蘇巧慧(37.1%)10個百分點；若國民黨改由新北市副市長劉和然參選，蘇巧慧41.4%，劉和然34.8%，23.8%未決定。若是由民眾黨主席黃國昌對決蘇巧慧，蘇巧慧47.3%，黃國昌33.4%，19.3%未決定。國民黨前副發言人賴苡任認為，蘇巧慧在新北市並不討喜，她只能鞏固她自己原有的選區。中時新聞網 ・ 14 小時前
7-8月期統一發票有2張千萬獎沒領 尋找花102元買飯糰、飲品的你
今年9-10月期統一發票將在下周二（11/25）日開獎，據財政部統計，今年7-8月期統一發票還有2張千萬元特別獎未兌領，5張200萬元特獎未兌領。其中，千萬獎未兌領清單中，一張是蘋果Apple Store訂閱費300元，以及花102元在台南7-ELEVEN購物。太報 ・ 1 天前
遭AI變造「低調赴中」！王世堅突發聲明：大家別上當！自己沒抖音、YT
由於AI變造技術越來越發達，使得許多政治人物也遭受禍害，其中民進黨立委王世堅遭人變造後，拍攝影片聲稱前往中國，稍早「本尊」在臉書疾呼民眾千萬不要上當，且他也不用抖音、YouTube等社群平台，希望大家要看清楚。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
蘇巧慧出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會 (圖)
民進黨籍立委蘇巧慧（前左）22日晚間出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會，向與會者揮手致意。中央社 ・ 16 小時前
港府：立法會投票時間延長 不等於更多人投票
（中央社台北22日電）香港立法會將於12月7日改選，中央社 ・ 16 小時前
陸反擊高市「台灣有事論」致函聯合國 帥化民爆玄機
日本首相高市早苗「台灣有事」說法，引發中國大陸強烈反彈。中國大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，指日本首相高市早苗涉陸錯誤言行，闡明大陸政府立場，並強調如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。退役中將帥化民認為，中國大陸跑到聯合國告訴秘書長，中國大陸已經先盡到告知責任。中時新聞網 ・ 16 小時前
防災韌性成果卓越 新北再奪強韌臺灣計畫特優
新北市政府執行「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」成果亮眼，於內政部一一三年度全國評鑑再度榮獲「特優」殊榮。內政部在臺北車站舉行頒獎典禮，新北市政府由消防局陳崇岳局長代表領獎，此次除市府獲獎外，汐止區及萬里區公所獲得績優公所獎；汐止區保長里賴宗福里長與三芝區古庄里葉秋蓮里長則獲績優防災士獎；新莊區雙鳳里、淡水區民生里另獲績優社區獎；與新北市政府進行企業防災合作的信義房屋股份有限公司及環愛國際教育集團則獲績優企業獎。新北市自一一二年起配合中央推動強韌臺灣計畫，整合市府、區公所、企業、社區與民間力量，全面強化地區防災韌性。新北市已有三百二十八處防災社區及七十九處韌性社區，簽署防災合作備忘錄之企業達五百九十二家，防災士人數一萬四千三百九十二人，各項成果皆居全國之冠。市府也積 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
基督教芥菜種會送愛到光復 (圖)
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復地區災情慘重，基督教芥菜種會啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，以辦桌、祝福音樂會等方式，將溫暖關懷帶到，22日在愛心育幼院集結出發。中央社 ・ 21 小時前
台美匯率協議背後是經濟學人說的「台灣病」？陳鳳馨揭美國背後意圖！【風向龍鳳配】｜CC字幕
近期台美發布匯率聯合聲明，雙方同意「不應操縱匯率」，《經濟學人》不謀而合，以「台灣病」為題，認為新台幣長期被低估，市場對新台幣應進一步升值的討論愈發熱；陳鳳馨則大膽預測，這一次的美國匯率協議背後要求的，是要台灣繼續買大量的美國公債。所以看台美匯率聲明的時候，重點不是匯率反而是美國債券。風向龍鳳配 ・ 1 天前
彭博：美中貿易休兵能否持續？三大風險一次看
上個月，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會談後，宣布就降低關稅、暫停部分出口管制和穩定兩國經貿關係達成協議架構。彭博...聯合新聞網 ・ 15 小時前
賴清德出席新北宜蘭同鄉會 拜託全力支持蘇巧慧、林國漳
總統賴清德今（22）日晚間出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會，除了與理監事等代表合影拍照外，致詞時還特別提到將代表民進黨參選新北市長的立法委員蘇巧慧，還有正式提名參選宜蘭縣長的律師林國漳，拜託在場的新北鄉親能全力支持，給他們機會，讓新北、宜蘭都能進步與越來越好。中時新聞網 ・ 15 小時前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 8 小時前
圾山主謀李有財是「特優里長」 賴苡任曝證據疑為民進黨「心肝寶貝」
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森疑為主謀，遭聲押禁見。外界質疑李有財父子與綠營關係。國民黨青年軍賴苡任今（22日）發布圖文，揭露李有財曾於2018年被民進黨政府認證為「特優里長」，並指出其與多位綠營從政者關係匪淺，疑為民進黨的「心肝寶貝」。中天新聞網 ・ 1 天前